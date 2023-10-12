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DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 17:52
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2023 19:07
2 dk Okuma

FHKC: Gazze için sokağa çıkın, işgale karşı ayağa kalkın

FHKC, tüm dünyadaki Filistin dostlarına seslenerek İsrail temsilcilikleri ve uluslararası kurumlar önünde protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/12/fhkc-gazze-icin-sokaga-cikin-isgale-karsi-ayaga-kalkin.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Filistin Kurtuluş Halk Cephesi (FHKC), Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, aralarında FHKC’nin askeri kanadı Ebu Ali Mustafa Tugayları’nın da bulunduğu Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu, Filistin özgürlük mücadelesinde ‘tarihi bir dönüm noktası’ olarak nitelendirildi.

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Operasyonun, meşru müdafaa amacı taşıdığını ve ‘devam eden işgal ve saldırganlığa karşı doğal bir tepki olduğunu’ savunan FHKC, cuma gününün (13 Ekim) ‘mücadeleyi yükseltme günü’ olacağını belirtti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarına karşı Filistin ve diasporadaki tüm Filistinlilere seslenen FHKC, ‘bulundukları her yerde kitlesel olarak sokaklara çıkma, işgale karşı ayağa kalkma’ çağrısı yaptı.

İsrail’in Gazze’deki elektrik ve suyu kestiğine, insani yardımları engellediğine dikkat çeken FHKC, başta tıbbi malzemeler ve yakıt olmak üzere Gazze’ye acil yardım konvoyları gönderilmesi için uluslararası kamuoyuna ve Arap dünyasına seslendi.

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FHKC ayrıca, tüm dünyadaki Filistin dostlarına da seslenerek İsrail temsilcilikleri ve uluslararası kurumlar önünde protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.

İsrail ordusu “Demir Kılıçlar” operasyonu adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurdu. Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırılarında 31 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 180 kişinin de yaralandığı bildirildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre, İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bin kişiyi geçti.

(VC)

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