Feti Yıldız: Tutuklama bir ceza değil, geçici bir araçtır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla sosyal meya hesabınan mesaj yayımladı. Tutuklamanın bir ceza olmaması gerektiği konusunda sık sık uyarılar yapan Yıldız'dan bu konuda bir çağrı daha geldi.

2025-2026 Adli Yılı'nın açılışı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmalarda tartışma yaratan "tutuklama" uygulamasına dikkat çeken Feti Yıldız, "suçsuzluk karinesi" ve "şüpheden sanığın yararlanması" gibi ilkeleri de hatırlattı.

"Tutuklama bir ceza değil"

Tutuklama tedbirini işaret eden MHP'li Yıldız, "Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir" dedi ve şu çağrıyı yaptı:

"Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşılmasını, ceza davasının yürütülmesini ya da ileride verilmesi olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olması nedeniyle, tutuklamanın sıkı şartlar altında, geçici çok dikkatli ve özen gösterilerek uygulanması ve başvurulması gerekir."

"Devletin görevleri"

Yıldız, adaletin sağlanması için devletin yerine getirmesi gerektiğini düşününüğü görevleri şöyle sıraladı:

"Suçsuzluk karinesi’nin esas alındığı, şüpheden sanığın faydalandığı, kimsenin kendini suçlamaya zorlanmadığı; Bağımsız ve tarafsız mahkemelerde doğal hakimlerin görev aldığı, duruşmaların sözlü,aleni ve hakkaniyete uygun yapıldığı, davaların makul sürede sonuçlandığı, delillerin vasıtasız olduğu, insan haklarına saygı duyan, koruyucu adaleti kuran, yargı denetimine bağlı hukuk devletinin güçlendirilmesi, insan onurunun korunması, ifade özgürlüğünün korunup geliştirilmesi; Yargı hizmetlerine eşit ve kolay erişim, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi kavramların eşitlik temelinde var olması, adil yargılanma hakkının eksiksiz biçimde korunması, kırılgan gruplara karşı onarıcı,telafi edici adaletin güçlendirilmesi, makul sürede yargılanma hakkının güvencelerinin artırılması, hakların kullanılmasında uluslararası alanda kabul gören ilke ve kuralların gözetilmesi, öngörülebilir ve çözüm merkezli adaletin hakim kılınması, yaptırım ve infaz dengesinin sağlanması, seçenek yaptırımların kesintisiz uygulanması devletin görevidir."

Bahçeli: Davaların bir an evvel adalet ruhuna uygun şekilde sonuçlanmasını arzuluyoruz

MHP lideri Devlet Bahçeli de belediye soruşturmalarını kastederek "Türkiye’nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır. Adli tatilin bitimiyle beraber yargıyı saran mesnetsiz tartışma ve sürtüşmelerin kesinkes sonlandırılması, süregelen soruşturma ve kovuşturmaların bir an evvel tamamlanması demokrasi ve hukuk güvenliği bakımından önceliğimiz olmalıdır" açıklaması yapmıştı.

