HABER
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2025 11:50
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2025 12:45
2 dk Okuma

Feti Yıldız: Tutuklama bir ceza değil, geçici bir araçtır

Yeni adli yıl mesajında 'suçsuzluk karinesi' hatırlatması yapan MHP'li Yıldız, "Tutuklama sıkı şartlar altında, geçici ve çok dikkatli uygulanmalı" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Feti Yıldız: Tutuklama bir ceza değil, geçici bir araçtır
Fotoğraf: AA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla sosyal meya hesabınan mesaj yayımladı. Tutuklamanın bir ceza olmaması gerektiği konusunda sık sık uyarılar yapan Yıldız'dan bu konuda bir çağrı daha geldi.

2025-2026 Adli Yılı'nın açılışı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmalarda tartışma yaratan "tutuklama" uygulamasına dikkat çeken Feti Yıldız, "suçsuzluk karinesi" ve "şüpheden sanığın yararlanması" gibi ilkeleri de hatırlattı.

"Tutuklama bir ceza değil"

Tutuklama tedbirini işaret eden MHP'li Yıldız, "Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir" dedi ve şu çağrıyı yaptı:

"Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşılmasını, ceza davasının yürütülmesini ya da ileride verilmesi olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olması nedeniyle, tutuklamanın sıkı şartlar altında, geçici çok dikkatli ve özen gösterilerek uygulanması ve başvurulması gerekir."

"Devletin görevleri"

Yıldız, adaletin sağlanması için devletin yerine getirmesi gerektiğini düşününüğü görevleri şöyle sıraladı:

"Suçsuzluk karinesi’nin esas alındığı, şüpheden sanığın faydalandığı, kimsenin kendini  suçlamaya zorlanmadığı;

Bağımsız ve tarafsız mahkemelerde doğal hakimlerin görev aldığı, duruşmaların sözlü,aleni ve hakkaniyete uygun yapıldığı, davaların makul sürede sonuçlandığı, delillerin vasıtasız olduğu, insan haklarına saygı duyan, koruyucu adaleti kuran, yargı denetimine bağlı hukuk devletinin güçlendirilmesi, insan onurunun korunması, ifade özgürlüğünün korunup geliştirilmesi;

Yargı hizmetlerine eşit ve kolay erişim, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi kavramların eşitlik temelinde var olması, adil yargılanma hakkının eksiksiz biçimde korunması, kırılgan gruplara karşı onarıcı,telafi edici adaletin güçlendirilmesi, makul sürede yargılanma hakkının güvencelerinin artırılması, hakların kullanılmasında uluslararası alanda kabul gören ilke ve kuralların gözetilmesi, öngörülebilir ve çözüm merkezli adaletin hakim kılınması, yaptırım ve infaz dengesinin sağlanması, seçenek yaptırımların kesintisiz uygulanması devletin görevidir."

Bahçeli: Davaların bir an evvel adalet ruhuna uygun şekilde sonuçlanmasını arzuluyoruz
Bahçeli: Davaların bir an evvel adalet ruhuna uygun şekilde sonuçlanmasını arzuluyoruz
19 Ağustos 2025

MHP lideri Devlet Bahçeli de belediye soruşturmalarını kastederek "Türkiye’nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır. Adli tatilin bitimiyle beraber yargıyı saran mesnetsiz tartışma ve sürtüşmelerin kesinkes sonlandırılması, süregelen soruşturma ve kovuşturmaların bir an evvel tamamlanması demokrasi ve hukuk güvenliği bakımından önceliğimiz olmalıdır" açıklaması yapmıştı.

(AB)

İstanbul
MHP Feti Yıldız masumiyet karinesi Devlet Bahçeli
Yeni İnfaz Yasası: Tüm suçlarda eşit infaz uygulanacak
31 Mayıs 2025
/haber/yeni-infaz-yasasi-tum-suclarda-esit-infaz-uygulanacak-307952
AKP-DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ
İnfaz paketi sonbahara kaldı, yalnızca hasta tutsaklar konusunda anlaşıldı
28 Mayıs 2025
/haber/infaz-paketi-sonbahara-kaldi-yalnizca-hasta-tutsaklar-konusunda-anlasildi-307866
KADIN VE LGBTİ+ ÖRGÜTLERİ
"Şiddete cezasızlık getiren bir infaz düzenlemesine geçit vermeyeceğiz"
21 Mayıs 2025
/haber/siddete-cezasizlik-getiren-bir-infaz-duzenlemesine-gecit-vermeyecegiz-307633
Ceza infaz yasası değişiyor: Detayları Bakan Tunç açıkladı
20 Mayıs 2025
/haber/ceza-infaz-yasasi-degisiyor-detaylari-bakan-tunc-acikladi-307575
İnfaz ertelemeye gerekçe: Tek kaldığı hücrede örgütsel hareket ediyor
5 Mart 2025
/haber/infaz-ertelemeye-gerekce-tek-kaldigi-hucrede-orgutsel-hareket-ediyor-305140
Yıldız: İnfaz ertelemesinden evrensel hukuk çerçevesinde ayrımsız herkes yararlanır
7 Ocak 2025
/haber/yildiz-infaz-ertelemesinden-evrensel-hukuk-cercevesinde-ayrimsiz-herkes-yararlanir-303392
İHD: "ADLİ TIPTAN RAPOR ŞARTI KALDIRILMALI"
Feti Yıldız: "Hasta mahkumun infazının geri bırakılması tartışma konusu olmamalı"
7 Ocak 2025
/haber/feti-yildiz-hasta-mahkumun-infazinin-geri-birakilmasi-tartisma-konusu-olmamali-303390
HASTA MAHPUSLAR 636. HAFTA EYLEMİ
“Hasta mahpus Abdulalim Kaya’nın infaz erteleme talebi neden kabul edilmiyor?”
1 Haziran 2024
/haber/hasta-mahpus-abdulalim-kayanin-infaz-erteleme-talebi-neden-kabul-edilmiyor-296023
Af Örgütü’nden “idam” raporu: Dünyada geçen yıl 1153 infaz gerçekleştirildi
30 Mayıs 2024
/haber/af-orgutunden-idam-raporu-dunyada-gecen-yil-1153-infaz-gerceklestirildi-295930
