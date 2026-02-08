ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.02.2026 12:26 8 Şubat 2026 12:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.02.2026 12:57 8 Şubat 2026 12:57
Okuma Okuma:  2 dakika

Feti Yıldız'dan süreç açıklaması: Ertelenemez ve geri dönülmez

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, barış sürecine ilişkin paylaşımında "Demokratik, laik sosyal hukuk devletinin gelişmesine katkı sağlamak hepimizin görevidir." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Feti Yıldız'dan süreç açıklaması: Ertelenemez ve geri dönülmez

Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne ilişkin değerlendirme yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X hesabından verdiği mesajda sürecin yürütülmesinin tartışmaya kapalı olduğunu belirtti.

Avrupa Barış Forumu: Kalıcı barış, inkarla değil; halkların iradesinin tanınmasıyla mümkün
Avrupa Barış Forumu: Kalıcı barış, inkarla değil; halkların iradesinin tanınmasıyla mümkün
8 Şubat 2026

"Bir devlet meselesi"

Yıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin istikameti bellidir: bireysel özgürlüklere,  kuvvetler ayrılığına,  yargı bağımsızlığına, güçlü kamu kurumlarına dayalı demokratik, laik sosyal hukuk devletinin gelişmesine katkı sağlamak hepimizin görevidir. Biz, milletimizin onurunu koruyarak ve devletimizin haysiyetini gözeterek Terörsüz Türkiye hedefine yürüyoruz. Bu mesele tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir."

Öcalan: Mükemmel olanı değil, rasyonel olanı tercih etmeliyiz
Öcalan: Mükemmel olanı değil, rasyonel olanı tercih etmeliyiz
8 Şubat 2026

"Anı da birdir, acı da birdir"

Yıldız'ın iki bölüm halinde yaptığı paylaşımında "birlik" vurgusu da öne çıktı:

"Soy başka, ırk başkadır; soysuzluk başka, ırkçılık bambaşkadır. Biz Türklüğümüz laboratuvar imkânları ile kabullenmedik. Biz Türklüğümüzü kafatası ölçümleriyle keşfetmedik. Biz Türklüğümüzü başkalarını hor ve hakir görerek elde etmedik. Gaspıralı İsmail Bey’in dediği gibi, ‘Dilde Bir Olduk, Fikirde Bir Olduk, İş’te Bir Olduk’. Bütün millet fertleri arasında anı da birdir, acı da birdir. Bin yıllık hukuk daimidir. Millet aynı kültüre aynı inanca, aynı dile, aynı maziye, aynı geleceğe sahip insanlardan meydana gelen canlı bir organizmadır.”

Cengiz Çandar: Türkiye’deki sürecin önceki haftalara oranla hız kazanacağını öngörebiliriz
Cengiz Çandar: Türkiye’deki sürecin önceki haftalara oranla hız kazanacağını öngörebiliriz
7 Şubat 2026

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Feti Yıldız MHP barış süreci çözüm süreci
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git