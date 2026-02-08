Feti Yıldız'dan süreç açıklaması: Ertelenemez ve geri dönülmez

Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne ilişkin değerlendirme yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X hesabından verdiği mesajda sürecin yürütülmesinin tartışmaya kapalı olduğunu belirtti.

"Bir devlet meselesi"

Yıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin istikameti bellidir: bireysel özgürlüklere, kuvvetler ayrılığına, yargı bağımsızlığına, güçlü kamu kurumlarına dayalı demokratik, laik sosyal hukuk devletinin gelişmesine katkı sağlamak hepimizin görevidir. Biz, milletimizin onurunu koruyarak ve devletimizin haysiyetini gözeterek Terörsüz Türkiye hedefine yürüyoruz. Bu mesele tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir."

"Anı da birdir, acı da birdir"

Yıldız'ın iki bölüm halinde yaptığı paylaşımında "birlik" vurgusu da öne çıktı:

"Soy başka, ırk başkadır; soysuzluk başka, ırkçılık bambaşkadır. Biz Türklüğümüz laboratuvar imkânları ile kabullenmedik. Biz Türklüğümüzü kafatası ölçümleriyle keşfetmedik. Biz Türklüğümüzü başkalarını hor ve hakir görerek elde etmedik. Gaspıralı İsmail Bey’in dediği gibi, ‘Dilde Bir Olduk, Fikirde Bir Olduk, İş’te Bir Olduk’. Bütün millet fertleri arasında anı da birdir, acı da birdir. Bin yıllık hukuk daimidir. Millet aynı kültüre aynı inanca, aynı dile, aynı maziye, aynı geleceğe sahip insanlardan meydana gelen canlı bir organizmadır.”

2–Ziya Gökalp’in yorumuyla düşünce kalıbımıza dökülen, Mümtaz Turhan’dan Erol Güngör’e kadar uzanan tekâmül etmiş ve tutarlılığını korumuş fikri çizgimizin kavrayışı aynısıyla budur.

Türkeş Bey’in tavsiye ve tembihi de bu şekildedir.

Irki temelde, biyolojik esaslara göre millet… — Feti Yıldız (@YildizFeti) February 8, 2026

