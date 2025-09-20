Feti Yıldız'dan "çözüm" için yasal düzenleme mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı. Yıldız, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" adıyla kurulan çözüm komisyonuna ilişkin bilgiler verirken sürecin bir parçası olarak değerlendirilen yasal düzenlemelerin de önümüzdeki günlerde yapılacağına işaret etti.

Yıldız, komisyonu’nun toplumun farklı kesimlerinden toplulukları dinleyerek geniş bir katılımla çalıştığını vurgulayarak elde edilen bilgi birikiminin yasa taslağı oluşturulmasında önemli bir kaynak olacağını söyledi.

MHP’li Yıldız ayrıca, infaz mevzuatı, Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Bu sürecin Türkiye’yi bölgesel entegrasyonda “standart belirleyen ülke” konumuna taşıyacağını ve önümüzdeki günlerde somut önerilerin paylaşılacağını açıkladı.

Açıklamada sürecin topluma yayılmasına dair gereklilik şu sözlerle ifade edildi:

“İçeride inşa edilen barış iklimi dış şoklara karşı korunmalıdır. Nihai başarı ancak toplumsal rıza, adalet duygusu ve ortak gelecek vizyonuyla sağlanacaktır. Adalet sadece cezalandırıcı değil, aynı zamanda onarıcıdır.”

