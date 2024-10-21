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Yayın Tarihi: 21 Ekim 2024 12:22
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2024 16:53
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Fethullah Gülen öldü

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Fetullah Gülen 83 yaşındaydı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Fethullah Gülen öldü

Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin arkasındaki isim olmakla suçladığı Gülen tarikatının lideri Fethullah Gülen, 83 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) öldü.

Aralarında Gülen'in yeğenlerinin de bulunduğu Gülen yapılanması bağlantılı hesaplar, Gülen'in kalp ve damar rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten paylaşımlar yaptı.

Yapılanmaya ait Herkul.org'da yayınlanan açıklamada ise, "Değerli dostlarımız, Hocamız 20 Ekim 2024'te bir süredir tedavi gördüğü hastanede akşam saat 21:20'de ruhunun ufkuna yürümüştür. Doktorları ilerleyen saatlerde hastane süreci ile ilgili açıklama yapacaktır" ifadeleri yer aldı.

45 davadan yargılanıyordu

Türkiye, Gülen’i terörist ilan etmiş ve ‘Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri’ suçlamasıyla arıyordu. Adalet Bakanlığı, 27 farklı suçlamadan dolayı, ABD'ye resmi olarak 7 kez Fethullah Gülen'in iadesi için talepte bulundu. Hakkında açılan 45 davada da bir numaralı sanık konumunda.

Yargılandığı davalarda suçlamalar, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "Cumhurbaşkanına suikast", "dolandırıcılık", "resmî belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "özel hayatın gizliliğini ihlal" şeklinde.

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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Fethullah Gülen Fetullahçılığın tarihi FETÖ fethullah gülen cemaati
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