Fethi Yıldız: Süreç ertelenemeyecek bir devlet meselesidir

Meclis Komisyonu heyetinde yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yürütülen sürece ilişkin yaptığı açıklamada “Ertelenemeyecek bir devlet meselesidir” dedi.

Kürt meselesinin çözümüne yönelik kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı heyetinde bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

Türkiye’nin toplumsal dinamizmi,

devlet kapasitesi, bölgesel etkisi ve tarihsel birikimi büyük ve kutlu bir kaynaktır.

Devlet aklının sorunlara çözüm üretme,

milletimiz hayrına dönüştürme,

tehditleri bertaraf etme gücünü emperyalist odaklar engelleyemez.

Yıldız paylaşımında, Türkiye’nin sahip olduğu toplumsal dinamizm, devlet kapasitesi, bölgesel etki gücü ve tarihsel birikimin büyük bir avantaj olduğunu vurguladı, şöyle dedi:

"Devlet aklının sorunlara çözüm üretme, bunları milletimizin hayrına dönüştürme ve tehditleri bertaraf etme kabiliyetini hiçbir emperyalist odak engelleyemez."

Sürecin hassasiyetine dikkat çeken Yıldız, tartışmalara kapalı olduklarını belirtti ve “Bu konuda boşboğazlığa müsaade edilmeyecek. Konu ertelenemeyecek bir devlet meselesidir” dedi.

