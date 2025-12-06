ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Aralık 2025 14:16
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2025 14:22
2 dk Okuma

Fethi Yıldız: Süreç ertelenemeyecek bir devlet meselesidir

Yıldız, tartışmalara kapalı olduklarını belirtti ve “Bu konuda boşboğazlığa müsaade edilmeyecek. Konu ertelenemeyecek bir devlet meselesidir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fethi Yıldız: Süreç ertelenemeyecek bir devlet meselesidir
Fotoğraf: AA

Meclis Komisyonu heyetinde yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yürütülen sürece ilişkin yaptığı açıklamada “Ertelenemeyecek bir devlet meselesidir” dedi.

Kürt meselesinin çözümüne yönelik kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı heyetinde bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

Yıldız paylaşımında, Türkiye’nin sahip olduğu toplumsal dinamizm, devlet kapasitesi, bölgesel etki gücü ve tarihsel birikimin büyük bir avantaj olduğunu vurguladı, şöyle dedi:

"Devlet aklının sorunlara çözüm üretme, bunları milletimizin hayrına dönüştürme ve tehditleri bertaraf etme kabiliyetini hiçbir emperyalist odak engelleyemez."

Sürecin hassasiyetine dikkat çeken Yıldız, tartışmalara kapalı olduklarını belirtti ve “Bu konuda boşboğazlığa müsaade edilmeyecek. Konu ertelenemeyecek bir devlet meselesidir” dedi.

MHP'li Feti Yıldız: "Komisyon, Öcalan'ın beyanlarını almak için heyet görevlendirebilir"
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'A ÇAĞRI
MHP'li Feti Yıldız: "Komisyon, Öcalan'ın beyanlarını almak için heyet görevlendirebilir"
6 Eylül 2025
DEM Parti: İmralı tutanakları açık bir şekilde komisyonda okunmalı
DEM Parti: İmralı tutanakları açık bir şekilde komisyonda okunmalı
4 Aralık 2025
Şamil Tayyar'ın "İmralı Notları"
Şamil Tayyar'ın "İmralı Notları"
27 Kasım 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu imralı adası İmralı görüşme notları imralı görüşmeleri Feti Yıldız
ilgili haberler
Şamil Tayyar'ın "İmralı Notları"
27 Kasım 2025
/haber/samil-tayyar-in-imrali-notlari-313938
İmralı Heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek için yola çıktı
2 Aralık 2025
/haber/imrali-heyeti-abdullah-ocalan-ile-gorusmek-icin-yola-cikti-314108
İmamoğlu’ndan İmralı açıklaması: Kürtlerle eşit yurttaşlık, sınır ötesiyle kardeşlik
23 Kasım 2025
/haber/imamoglundan-imrali-aciklamasi-kurtlerle-esit-yurttaslik-sinir-otesiyle-kardeslik-313808
DEM Parti: İmralı tutanakları açık bir şekilde komisyonda okunmalı
4 Aralık 2025
/haber/dem-parti-imrali-tutanaklari-acik-bir-sekilde-komisyonda-okunmali-314195
KOMİSYON'UN İMRALI ZİYARETİ
Meclis Komisyonu heyeti İmralı’dan döndü
24 Kasım 2025
/haber/meclis-komisyonu-heyeti-imralidan-dondu-313815
Erdoğan'dan 'İmralı ziyareti' yorumu: Sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak bir karar
24 Kasım 2025
/haber/erdogan-dan-imrali-ziyareti-yorumu-surecin-onunu-acan-surece-katki-sunacak-bir-karar-313827
Bahçeli: Öcalan’ın mesajları makul ve muteber
6 Aralık 2025
/haber/bahceli-ocalanin-mesajlari-makul-ve-muteber-314264
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: İmralı tutanaklarının açıklanmasını talep edeceğiz
25 Kasım 2025
/haber/dem-parti-es-genel-baskani-hatimogullari-imrali-tutanaklarinin-aciklanmasini-talep-edecegiz-313859
Mazlum Abdi: Öcalan’la temasımız oldu; Türkiye, İmralı’yı ziyaretimizden korkmamalı
24 Kasım 2025
/haber/mazlum-abdi-ocalanla-temasimiz-oldu-turkiye-imraliyi-ziyaretimizden-korkmamali-313820
Bahçeli'den 'İmralı' çıkışı: Bizim sonumuz da varsın dar ağacı olsun
25 Kasım 2025
/haber/bahceli-den-imrali-cikisi-bizim-sonumuz-da-varsin-dar-agaci-olsun-313851
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Şamil Tayyar'ın "İmralı Notları"
27 Kasım 2025
/haber/samil-tayyar-in-imrali-notlari-313938
İmralı Heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek için yola çıktı
2 Aralık 2025
/haber/imrali-heyeti-abdullah-ocalan-ile-gorusmek-icin-yola-cikti-314108
İmamoğlu’ndan İmralı açıklaması: Kürtlerle eşit yurttaşlık, sınır ötesiyle kardeşlik
23 Kasım 2025
/haber/imamoglundan-imrali-aciklamasi-kurtlerle-esit-yurttaslik-sinir-otesiyle-kardeslik-313808
DEM Parti: İmralı tutanakları açık bir şekilde komisyonda okunmalı
4 Aralık 2025
/haber/dem-parti-imrali-tutanaklari-acik-bir-sekilde-komisyonda-okunmali-314195
KOMİSYON'UN İMRALI ZİYARETİ
Meclis Komisyonu heyeti İmralı’dan döndü
24 Kasım 2025
/haber/meclis-komisyonu-heyeti-imralidan-dondu-313815
Erdoğan'dan 'İmralı ziyareti' yorumu: Sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak bir karar
24 Kasım 2025
/haber/erdogan-dan-imrali-ziyareti-yorumu-surecin-onunu-acan-surece-katki-sunacak-bir-karar-313827
Bahçeli: Öcalan’ın mesajları makul ve muteber
6 Aralık 2025
/haber/bahceli-ocalanin-mesajlari-makul-ve-muteber-314264
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: İmralı tutanaklarının açıklanmasını talep edeceğiz
25 Kasım 2025
/haber/dem-parti-es-genel-baskani-hatimogullari-imrali-tutanaklarinin-aciklanmasini-talep-edecegiz-313859
Mazlum Abdi: Öcalan’la temasımız oldu; Türkiye, İmralı’yı ziyaretimizden korkmamalı
24 Kasım 2025
/haber/mazlum-abdi-ocalanla-temasimiz-oldu-turkiye-imraliyi-ziyaretimizden-korkmamali-313820
Bahçeli'den 'İmralı' çıkışı: Bizim sonumuz da varsın dar ağacı olsun
25 Kasım 2025
/haber/bahceli-den-imrali-cikisi-bizim-sonumuz-da-varsin-dar-agaci-olsun-313851
Sayfa Başına Git