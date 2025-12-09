TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 9 Kanûn 2025 08:40
 ~ Nûkirina Dawî: 9 Kanûn 2025 08:50
Festîvala Fîlman a Amedê di roja duyemîn de didome

Di roja duyemîn a 3emîn Festîvala Fîlman a Amedê de, 13 fîlm hatin nîşandan û li ser fîlman gotûbêj hatin kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Festîvala Fîlman a Amedê di roja duyemîn de didome
*Ji Festîvala Fîlman a Amedê dîmenek

3emîn Festîvala Fîlman a Amedê ku bi mazûvaniya Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê û bi organîzetoriya Komeleya Akademiya Sînemayê ya Rojhilata Navîn û Sinebîrê di navbera 7-14'ê Kanûnê de tê lidarxistin.

Roja duyemîn a festîvalê bi fîlma Ezmûn ku derhêneriya wî Shawkat Amîn kiriye bi dawî bû.

Fîlmên roja 2emîn a festîvalê

Di roja duyemîn a festîvalê de fîlma “Ra” ku derhêneriya wî Devrîm Tekînoglu kiriye, fîlma “Li baxçeyê me dareke hebû” ku derhêneriya wî Miral Kilo kiriye, fîlma “Pîrebok” ku derhêneriya wî Lutfî Îrdem kiriye, fîlma “Beriya şevê”ku derhêneriya wî Alî Kemal Çinar kiriye, fîlma “Ido” ku derhêneriya wî Saman Mustafa kiriye, fîlma “Aysha” ku derhêneriya wî Cengîz Akaygun kiriye, fîlma “Pel’e” ku derhêneriya wî Shores Wekîlî kiriye, fîlma “It was just an accident” ku derhêneriya wî Cafer Pahanî kiriye, fîlma “My name is hope” ku derhêneriya wî Sherwan Hajî kiriye, fîlma “Salt sellers” ku derhêneriya wê Maryam Samadi kiriye, fîlma “Kawyar” ku derhêneriya wî Salem Salavatî kiriye, fîlma “Ezmûn” ku derhêneriya wî Shawkat Amîn kiriye hatin temaşekirin.

Piştî fîlma derhêner Devrîm Tekînoglu, Miral Kilo û Cengîz Akaygun gotûbêj hate kirin. Kesên ku fîlman temaşer kirin li ser fîlman pirsên xwe pirsîn derhêneran bersiv dan.

27 Mijdar 2025

Fîlmên roja 3emîn a festîvalê

Festîval di roja sêyemîn de dê berdewam bike. Di roja sêyemîn de dê 14 fîlm were temaşekirin. Fîlmên dê werin temaşekirin wiha ne:

“A sister” ku derhêneriya wî Delphine Girard kiriye, fîlma “Keeping up with the joneses” ku derhêneriya wî Michel Pearce kiriye, fîlma “Quebra cabeca” ku derhêneriya wî Olîver Briand kiriye, fîlma “Rojbash” ku derhêneriya wî Ozkan Kuçuk kiriye, fîlma “Demsala nan” ku derhêneriya wî Emmer Hasanpoue û Anvar Hasanpour kirine, fîlma “Hysteria” ku derhêneriya wî Mehmet Akîf Buyuktalay kiriye, fîlma “Ceasfire” ku derhêneriya wî Jakop Krese kiriye,, fîlma “Dengê Kilîtan” ku derhêneriya wî Îlham Bakir kiriye, fîlma “Antigona” ku derhêneriya wî Mîrsad Abazî û Iber Dear kirine, fîlma “Çerx” ku derhêneriya wî Metîn Ew kiriye, “Xewna bêziman” ku derhêneriya wî Mazlum Baran kiriye, fîlma “Ellbogen” ku derhêneriya wê Asli Ozarslan kiriye, fîlma “Cutting through rocks” ku derhêneriya wî Mohammadreza Eynî û Sara Khakî kirine, dê werin temaşekirin.

8 Kanûn 2025

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
festîvala fîlman amed
