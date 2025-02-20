Feroz Ahmad kimdir?

Osmanlı ve modern Türkiye tarihi üzerine önemli çalışmalar yapmış Hint kökenli Amerikalı ve Türkiyeli tarihçidir. Türkiye siyasi tarihi alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Ahmad, Cumhurbaşkanlığı Liyakat Nişanı’na layık görülmüş ve kariyerinin büyük bir bölümünü Türkiye’ye adadı.

1958 yılında Delhi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Akademik yolculuğuna Londra Üniversitesi’nde devam eden Ahmad, burada ünlü tarihçi Bernard Lewis danışmanlığında “Türk Politikasında İttihat ve Terakki Partisi (1908-1913)” başlıklı doktora tezini tamamladı. Bu tez çalışmaları kapsamında 1962-1964 yılları arasında Türkiye’de araştırmalar yaptı.

Akademik kariyerinde önemli aşamalar kaydeden Ahmad, Columbia Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı ve ardından Massachusetts Üniversitesi’nde görev aldı. Bu üniversitede 1970 yılında doçent, 1978 yılında profesör unvanını kazandı. 1980-1981 yıllarında Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde dersler verdi ve Türkiye ile İngiltere’de araştırmalar yürüttü.

1997-1998 yıllarında Türkiye’de Fulbright öğretim üyesi olarak görev yaptı. Massachusetts Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra Türkiye vatandaşlığına geçti ve akademik kariyerini Türkiye’de sürdürerek Yeditepe Üniversitesi’nde dersler verdi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ve modern Türkiye’nin oluşumu üzerine yaptığı çalışmalarla tanındı. Türkiye’nin yakın tarihini ve siyasal dönüşüm süreçlerini uluslararası akademik camiaya tanıtan en önemli tarihçilerden biri oldu.

Türkiye’ye yaptığı katkılar sebebiyle 19 Ağustos 2014 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından “Cumhurbaşkanlığı Liyakat Nişanı” ile ödüllendirildi.

Eserleri

Ahmad’ın Osmanlı’nın son dönemi ve modern Türkiye üzerine kaleme aldığı birçok önemli eseri bulunmaktadır. Türkçeye de çevrilen bazı eserleri şunlardır:

İttihat ve Terakki (1971)

Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi (1976, Bedia Turgay Ahmad ile)

İttihatçılıktan Kemalizme: Makaleler (1985)

Demokrasi Sürecinde Türkiye (1994)

Modern Türkiye’nin Oluşumu (1995)

Bir Kimlik Peşinde Türkiye (2006)

From Empire to Republic: Essays on the Late Ottoman Empire and Modern Turkey (2008, iki cilt)

Jön Türkler ve Osmanlı'da Milletler: Ermeniler, Rumlar, Arnavutlar, Yahudiler ve Araplar (2014)

Jön Türkler: Osmanlı İmparatorluğu'nu Kurtarma Mücadelesi (1914-1918) (2020)

Feroz Ahmad, 20 Şubat 2025'te 87 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini akademisyen Behlül Özkanduyurdu. Cenazesi Bostancı Kuloğlu Camii’nde ikindi namazının ardından Tuzla Şifa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(EMK)