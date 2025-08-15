TÜRKÇE ENGLISH
ÇAND Û HUNER
Dîroka Weşanê: 15 Tebax 2025 13:17
 ~ Nûkirina Dawî: 15 Tebax 2025 14:53
1 xulek Xwendin

Ferît Sevîm: Bluesê têra hêrsên min nekir

Stranbêj Ferît Sevîmê ku bi şêweya xwe ya bluesê tê nasînê, di xebatên xwe yên dawî de albûmeke bi şêweya heavy metalê derxist. Sevîm albûma xwe ya ku ji 14 sitranan pêk tê duh êvarê bi lansmaneke mûtevazî da nasîn.

Wesîla Torî

Di lansmana albûma Ferît Sevîm a bi navê ‘Êşk’ê de Sitranbêj Ferît bi dost û hevalên xwe yên hunermend re derkete ser dikê.

Ji aliyekî ve him sitranên xwe yên nû da nasîn him jî hin ji sitranên xwe yên ji albûma berê bi dostên xwe yên sitranbêj re, gotin.

Beriya destpêka lansmanê ez jî bûm mêvanê Ferît Sevîm û em li ser albûma bi navê “Êşk”ê axivîn.

Ferît Sevîm ji bianetê re destnîşan kir û got:

"Ez ê bi bluesvaniyê mûzîka xwe bidomînim. Lêbelê ev hişkayîya di van sitranên min de bluesê têrê nedikir, bluesê têra hêrsa min ne dikir. Ji ber wê min di vê albûmê de berê xwe da metalê.”

Ji albûma nû ya Ferît Sevîm stranek xweş:

(WT/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
muzîka Kurdî heavy metal mûzîka kurdî muzîka bi kurdî metal blues
Wesîla Torî
