Ferît Sevîm: Bluesê têra hêrsên min nekir

Di lansmana albûma Ferît Sevîm a bi navê ‘Êşk’ê de Sitranbêj Ferît bi dost û hevalên xwe yên hunermend re derkete ser dikê.
Ji aliyekî ve him sitranên xwe yên nû da nasîn him jî hin ji sitranên xwe yên ji albûma berê bi dostên xwe yên sitranbêj re, gotin.
Beriya destpêka lansmanê ez jî bûm mêvanê Ferît Sevîm û em li ser albûma bi navê “Êşk”ê axivîn.
Ferît Sevîm ji bianetê re destnîşan kir û got:
"Ez ê bi bluesvaniyê mûzîka xwe bidomînim. Lêbelê ev hişkayîya di van sitranên min de bluesê têrê nedikir, bluesê têra hêrsa min ne dikir. Ji ber wê min di vê albûmê de berê xwe da metalê.”
Ji albûma nû ya Ferît Sevîm stranek xweş:
(WT/AY)