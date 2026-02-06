Feride Çetin'in yeni oyunu “Kahkaha Çiçeği” seyirciyle buluşuyor

“Artık filmleri yalnız izleyeceksin, akşam yemeklerini tek başına pişireceksin, gün batımlarını yalnız seyredeceksin…”

Hayatının en değerli anlarını paylaştığın kişi giderken, geriye derin bir boşluk kalıyor. Yeniden başlamayı başarsan bile eksik hissediyorsun. O ağrı, o ıssızlık kolay geçmiyor. Ama belki de hayatın sunduğu en büyük hediyeyi tam burada saklıyor: Çünkü gerçekten yaşayanlar, kaybetmeyi göze alanlar oluyor.

Oyuncu Feride Çetin, bu duygulardan yola çıkarak kaleme aldığı Kahkaha Çiçeği ile seyirci karşısına çıkıyor. Çetin, 9 Mart 2022’de eşi Murat Özer’i kanser nedeniyle kaybettikten sonra yaşadıklarını sahneye taşıyor. Eşinin 2,5 yıl süren hastalık sürecinin ardından büyük bir yas yaşayan Çetin, bu kaybın yükünü uzun süre kendi omuzlarında taşıdı. Aynı acıyı yaşayanlarla dayanışma kurdu, bekar bir anne olarak hayata tutunmaya çalıştı ve tüm bu süreci yazıya döktü.

Kahkaha Çiçeği, yalnızca kişisel bir yas anlatısı sunmuyor. Oyun, sahne üzerinde farklı kadınların hikâyelerini buluşturuyor ve hayata sıfırdan başlayan kadınların ortak mücadelesine odaklanıyor. Feride Çetin, günümüzün “iyi hisset” reçeteleriyle acıyı bastırmaya çalışan gösteri toplumuna karşı sahneden güçlü bir itiraz yükseltiyor.

Feride Çetin: Setlerde, "Susma Bitsin!" diye dolaşıyorum

Oyun, yeniden başlamayı öğrenmeye çalışan, zaman zaman savrulan ama vazgeçmeyen bir kadının hikâyesini merkeze alıyor. Gözyaşıyla kahkahayı yan yana getiren anlatı, seyirciyi hem sarsıyor hem de umutla baş başa bırakıyor.

Altı yıl aradan sonra tiyatro sahnesine dönen Feride Çetin, Kahkaha Çiçeği ile izleyiciye samimi ve cesur bir performans sunuyor. Oyun, İstanbul’da Sahne Beşiktaş’ta 26 Şubat ve 12 Mart tarihlerinde saat 20.30’da seyirciyle buluşacak.

(EMK)