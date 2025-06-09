Ferdi Zeyrek nakil edilmeyecek: Hasar gören organların iyileşmesi bekleniyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumunda düne göre olumlu ya da olumsuz bir değişiklik olmadığını, hayatta kalma mücadelesinin devam ettiğini söyledi.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor.

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Hastanenin başhekimlik toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Topçu, kazanın üzerinden yaklaşık 60 saat geçtiğini hatırlatarak, "Dün ile bugün arasında bakıldığında iyi yönde bir gelişme yok ama negatif yönde de bir gelişme yok. Mevcut tedavisi, hayatta kalma mücadelesi devam ediyor" dedi.

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"Organların iyileşmesi bekleniyor"

Topçu, Zeyrek'in tedavisinin, hasar gören organların kendini yenileyebilmesi çok yönlü sürdüğünü belirterek, "Süreç içerisinde hasar gören organların kendisini yenilemesi, iyileşmesi bekleniyor. Gerekli durumlarda oksijenlenmesi ya da desteklenmesi, kalbin daha iyi atması, beynin fonksiyonlarının düzelmesi anlamında desteklerde bulunuyoruz" diye konuştu.

"Uyanması için erken"

Kalbinin uzun bir süre durmuş olması nedeniyle organlarının yeterince beslenemediğini, bu nedenle Zeyrek'in uyutulduğunu şu aşamada uyandırmayı düşünmediklerini vurgulayan Topçu, şunları kaydetti:

"Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz. Onun için erken buluyoruz. Ekibin ortak kararı, şu an için hayati fonksiyonlarını sağlama üzerine odaklanmış durumda. Daha sonrasında tabii ki uyandırma süreci, o aşamada sağlanacak. İlk 72 saatin ardından da uyutulmaya devam edilebilir."

Nakil olacak mı?

Başhekimin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ferdi Zeyrek’in tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklama yaptı.

CHP lideri Özgür Özel Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastane önünde yaptığı açıklamada, "Nakilde fayda olan bir durum olsa ve hastane bunu bizi aşan bir durum var derse biz bunu değerlendiririz ama şu anda herhangi bir nakle gerek olmadığını ifade ediyorlar. Biz de bu tıbbi görüşe uyuyoruz ve buradayız" dedi.

Özgür Özel, şunları kaydetti:

"İlk günden itibaren burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bizimle birlikte burada. Hemen hemen bütün milletvekillerimiz dönüşümlü olarak buradalar. Manisa Celal Bayar Hastanesi bütün güzücyle mücadele ediyor. Sürekli soruluyor, başka hastaneye sevk edilecek mi diye. Ferdi başkana bu soruyu sorsak benim vereceğim cevabı verir. Biz kendi hastamızı Manisa'da tedavi etmezsek; Manisa'ya gelen mühendise İzmir'de oturma Manisa'da otur Manisa'da herşey var nasıl diyeceğiz. Biz sevdiklerimizi de kendi canımızı da memleketimize, memleketimizde çok inandığımız Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nin kadrolarına emanet ettik bugün de öyle yapıyoruz. Bir öndeki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, çeşitli hatsanelerdeki başhekimler ve değerli dostlarımız sürekli arıyorlar ve elden gelecek ne katkı varsa sağlamak istedikleriniz ifade ediyorlar. Onların önerileri buraya iletiliyor tabi, tartışılıyor. Elbette ki nakilde fayda olan bir durum olsa ve hastane bunu bizi aşan bir durum var derse biz bunu değerlendiririz ama şu anda herhangi bir nakle gerek olmadığını ifade ediyorlar. Biz de hem Zeyrek ailesi hem CHP ailesi olarak bu tıbbi görüşe uyuyoruz ve buradayız. Herkesin dualarına ihtiyacımız var."

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturmada 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturmada şu ana dek 20'den fazla tanığın ifadesi alındı.

(AB)