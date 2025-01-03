Ferdi Tayfur'un cenaze töreni 4 Ocak'ta

Türkiye arabesk müziğinin önemli isimlerinden ve Yeşilçam oyuncusu Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün (2 Ocak) hayatını kaybetti.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, Tayfur için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Taziye mesajları

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan 79 yaşındaki müzisyen, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Müzisyenin vefatının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun,” dedi.

Tayfur için bakanlar ve diğer siyasi parti temsilcileri de taziye mesajı yayımladı. (TY)