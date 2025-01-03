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Yayın Tarihi: 3 Ocak 2025 10:28
 ~ Son Güncelleme: 3 Ocak 2025 13:02
2 dk Okuma

Ferdi Tayfur kimdir?

Türkiye arabesk müziğinin önemli isimlerinden ve Yeşilçam oyuncusu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Ferdi Tayfur kimdir?

Besteci, söz yazarı, şarkıcı ve sinema oyuncusu. Türkiye arabesk müziğinin en önemli isimlerinden biri.

1945 tarihinde Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde doğdu. Gerçek adı Ferdi Tayfur Turanbayburt.

Müziğe olan ilgisi çocuk yaşta başladı. Gençliğinde düğün salonlarında şarkılar söylerken Adana Radyosu'nun müzik yarışmasına katılan müzisyen, ikinci olduktan sonra adını duyurdu ve İstanbul'daki Lunapark Gazinosu'nda işe başladı.

1970'li yılların başında çıkardığı plaklarla tanınmaya başlayan şarkıcı, asıl büyük çıkışını 1975'te "Çeşme" adlı albümüyle yaptı. Ertesi yıl aynı isimle yayınlanan, başrolünü oynadığı film 12 milyon izlendi.

Ardından gelen "Bırak Şu Gurbeti" ve "Derbeder" gibi albümleriyle arabesk müziğin önemli temsilcilerinden biri oldu. "Emmoğlu", "Ben de Özledim", "Huzurum Kalmadı" gibi unutulmaz şarkılara imza attı.

1992'de çıkardığı Prangalar albümü beş milyon satış rakamına ulaşarak Türkiye'nin en çok satan albümlerinden biri oldu.

1993'te İstanbul'da Gülhane Parkı'ndaki konserine 200 bin kişi katıldı.

Yeşilçam’da birçok filmde hem başrol oynadı hem de filmlerin müziklerini yaptı. "Şöhret Bedeli" ve "Bir Zamanlar Ağaçtım" gibi kitaplar kaleme aldı.

1996-2009 yılları arasında Roll dergisinin yayın yönetmenliğini yürüten, yazar ve editör Derya Bengi, isminin hikâyesi ile ilgili şöyle yazdı:

Babası ona hayran olduğu aktör ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur’un ismini koydu… Küçük Ferdi Tayfur en çok Raj Kapoor’un filmlerini, Avare’yi ve bu filmde şarkı söyleyen Mukesh’in yanık sesini sevdi.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ferdi tayfur arabesk müzik
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Ferdi Tayfur'un cenaze töreni programı belli oldu
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