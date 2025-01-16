Feray Salman kimdir?

İnsan hakları savunucusu, aktivist.

1981'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. 1981-1984 yılları arasında farklı özel kurumlarda mesleğini icra etti. 1984-1986 yıllarında İngiltere’de bulundu. South Bank Polytehnic’de Town Economics bölümünün derslerine katıldı. 1986'da Türkiye’ye döndükten sonra bir süre daha özel bir büroda şehir plancısı olarak çalıştıktan sonra 1987-2000 yılları arasında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda çalıştı.

Bu süreç içinde 1996'da Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin “Türkiye Demokrasi Kurultayı“ çalışma grubunda gönüllü olarak yer aldı ve TMMOB içindeki çalışmalarını sürdürdü. 1996 - 2000 arasında TMMOB, Türk Tabipleri Birliği ve IPS İletişim Vakfı’nın “alternatif bir iletişim ağı” oluşturulmasına yönelik çalışmalarında yer alarak bianet’in kuruluşu sürecine katkıda bulundu.

1998-2004 arasında İHD yönetim kurullarında yer aldı. 2005'ten bu yana insan hakları örgütlerinin oluşturduğu İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) genel koordinatörlüğünü yürütüyor.

2024'te Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanlıkları’nın 2016’dan beri ortaklaşa verdiği Alman-Fransız İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Ödülü’ne layık görüldü. Ödül Ocak 2025'te kendisine taktim edildi.