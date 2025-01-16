Feray Salman, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Ödülü'ne değer görüldü

Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanlıkları’nın 2016’dan beri ortaklaşa verdiği Alman-Fransız İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Ödülü’ne bu yıl Türkiye’den Feray Salman layık görüldü.

10 Ocak İnsan Hakları Gününde kazandığı açıklanan ödül Salman’a dün (15 Ocak) Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg tarafından bir törenle taktim edildi.

Bu yılın ödül kazananları arasında şu isimler var: Melanie Judge (Güney Afrika), Mao Haritası (Kamboçya), Marthadela Tamayo (Küba), Ratu Eroni Ledua Dina (Fiji), Anjali Gopalan (Hindistan), Maoz Inon (İsrail), Issa Amro (Filistin), Marijana Savic (Sırbistan), Samia Hashimi (Sudan), Wahid Ferchichi (Tunus), Kateryna Pryimak (Ukrayna) ve Yendri Velasquez (Venezuela)

"Bana değil insan hakları alanında çalışan herkese verildi"

Ödülle ilgili bianet’e konuşan Salman şunları söyledi:

“Ödülün verilmeye başladığı 2016’dan beri dünya ve tabii ki Türkiye birçok yönden geriledi. Böyle bir ortamda insan hakları savunucularını desteklemek, insan haklarına verilen değer bakımından son derece önemli.

Gerilemenin hızının arttığı, demokratik değerlerden vazgeçildiği, insan hakları meselesinin her bakımdan bir tarafa bırakıldığı, insanların haksız bir biçimde hapislerde tutulduğu ve sürekli hapsedilmeye çalışıldığı bir ortamda bu ödül insanı gerçekten motive ediyor.

Ben kolektif çalışmanın gücüne inanan insanlardan birisiyim. Ve bu çalışmaların içerisinde gerçekten yorulmadan, geri adım atmadan hareket ediyorum. Ödülün ilk adım atmayı planlayanlar için de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana verdikleri bu ödül, benim şimdiye kadar sivil toplumla olan ilişkilerim, sivil toplumun ‘insan hakları hareketine kattıklarım’ bakımından değerlendirildi. Aslında bu insan hakları hareketi Türkiye'de olmasa benim de yapabileceğim çok az şey olurdu. Dolayısıyla bu son derece karşılıklı. O nedenle bu ödülün sadece bana değil, benim gibi olan bütün arkadaşlarıma, bütün dostlarıma, insan hakları alanında mücadele veren tanıdığım ve tanımadığım, sesi duyulmayan, görünmeyen, mütevazi olan herkese verildiğini düşünüyorum. O yüzden de herkese ithaf ediyorum.”

Daha önce Türkiye'den insan hakları aktivisti ve İfade Özgürlüğü Derneği'nin kurucularından Prof. Kerem Altıparmak, Anadolu Kültür Genel Müdürü Asena Günal ile KAMER kurucusu Nebahat Akkoç, bu ödüle değer görüşmüştü.

Feray Salman kimdir?

(HA)