NÛÇE
Dîroka Weşanê: 05.02.2026 07:24
 Nûkirina Dawî: 05.02.2026 07:52
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Fenomena medyaya civakî Mukremin Gezgin hate girtin

Jina trans Mika Raun Can jî di 31ê Kanûna Paşîn de bi tohmeta ku " bikaranîna madeyên hişbir hêsan kiriye" hatibû girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Fenomena medyaya civakî Mukremin Gezgin hate girtin

Di çarçoveya lêpirsîna ku Serdozgeriya Komarî a Stenbolê li dijî navdaran ji bo “madeyên hişbir” daye destpêkirin de

fenomena medyaya civakî Mukremin Gezgin şeva 3ê Sibatê li Enqereyê hatibû desteserkirin. Gezgîn duh îro hate girtin.

Li gorî rojnameya Milliyetê, piştî îfadeyê wê yên li emniyetê, Gezgin birin Edliyeya Stenbolê ya li Çaglayanê. Dadgehê bi tohmeta ku "bikaranîna madeyên hişbir hêsan kiriye" û "kes arasteyî fihûşê kiriye, fihûş pê daye kirin ango cih peyda kiriye” biryara girtina wê da û şand girtîgehê.

Li ser TikTokê 1.6 mîlyon û li ser Instagramê 416 hezar şopînerê Gezgînê hene.

Li gorî nûçeya Yeni Şafakê Gezgin li beşa mêran a Girtîgeha Metrisê ya bi Hejmar 2yê hatiye bicihkirin.

Dîmenên ku li ser medyaya civakî belav bûne jî nîşan didin ku polîsên mêr di dema desteserkirinê de bi Gezginê re bûne.

Her weha di hefteyekê de du fenomenê LGBTÎ+yan hatin girtin. Jina trans Mika Raun Can jî di 31ê Kanûna Paşîn de bi tohmeta ku " bikaranîna madeyên hişbir hêsan kiriye" hatibû girtin.

(TY/AY)



Stenbol
LGBT+ lgbtî Mükremin Gezgin
