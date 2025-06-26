Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamasında transfobi: Dansçı hedef gösterildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş’ı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe Beko, dün (25 Haziran) 12. kez şampiyon oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada rakibini 84-68 yenen sarı-lacivertli ekip, taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında sahne alan sanatçılar arasında Hande Yener de yer aldı.

Yener’in sahnesinde performans sergileyen dansçı Mecnun Giasar, drag queen kostümü ve dansıyla sosyal medyada yoğun bir transfobik linç kampanyasının hedefi haline geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da performansa yer verilen kutlamalar nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından hedef gösterildi.

Almanya merkezli çalışan ve daha önce Madonna, Rihanna, Beyoncé, BTS, Rosalía gibi dünya yıldızlarıyla sahne alan Giasar, Türkiye’de Edis ile yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Uluslararası arenada başarılarıyla tanınan Giasar’ın Türkiye’de yalnızca sahnedeki varlığı üzerinden ayrımcılığa maruz kalması, sosyal medya kullanıcılarının ve LGBTİ+ hakları savunucularının tepkisini çekti.

Mecnun Giasar hakkında

Mecnun (Majnoon) Giasar, çağdaş dans dünyasında öne çıkan Almanyalı dansçı ve koreograf.

1993 doğumlu Giasar, genç yaşta yerel dans şampiyonlukları kazandı ve uluslararası sahnede adını duyurdu. Bu nedenle “sıradan” bir dansçı ya da koreograf değil; dünyanın en iyilerinden biri olarak anılıyor.

Giasar, daha çocuk yaşlarda günlerce koreografi çalışarak kendini müzikle ifade etmeye başladı. Aile büyükleri ziyarete geldiğinde, herkesin salona oturup onun dans gösterisini izlemesi bir gelenek hâlini aldı. En büyük ilham kaynağı, birlikte gençlik merkezlerinde dans ettikleri ağabeyi Ali Giasar’dı.

Giasar, 10 yaşında Frankonya Bölge Şampiyonu, 14 yaşında ise Almanya Hip-Hop Şampiyonu oldu, ardından Las Vegas’taki “HipHop International” sahnesine çıktı. Dokuz yıl boyunca okula devam etti, iki kez sınıfta kaldıktan sonra yedinci sınıfta okulu tamamen bıraktı: “Okul benim için bir işkenceydi. Öğretmenler beni, benimle ilgisi olmayan bir hayata hazırlamaya çalışıyordu.”

16 yaşında Londra’da ilk dans atölyesini verdi ve o günden sonra sahneler onun gerçek sınıfı oldu. “Kendimi hep bedenimle ve sesimle ifade ettim, kelimelerle değil,” diyen Giasar, uluslararası dans sahnesinde kendi dilini buldu.

K-pop grubu BTS ile turneye çıktı ve Wembley Stadyumu’nda 120 bin kişinin önünde sahne aldı. KAI, Shirin David, Bausa ve Apache 207 gibi isimlerin klipleri için koreografiler tasarladı.

Loredana ile sahne aldı, Pitbull ve Busta Rhymes ile turneye çıktı, Germany’s Next Topmodel programında yer aldı ve Berlin Moda Haftası’nda podyuma çıktı.

ABD’li megastar Rihanna’nın Instagram’da takip ettiği 1500 kişiden biri. Kendi ifadesine göre ise Rihanna ile sürekli iletişim hâlinde.