ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 30 Aralık 2023 09:42
 ~ Son Güncelleme: 30 Aralık 2023 10:02
2 dk Okuma

Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü

Gece geç saatlerde Kadıköy Belediyesi takımı karşılamak için havalimanına otobüs kaldıracağını, İBB ise metroların gece metrosu düzenlemesiyle sabaha kadar süreceğini duyurmuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü
Fotoğraflar: AA

Suudi Arabistan'nın başkenti Riyad'da yapılması planlanan ve iptal edilen Süper Kupa maçı sonrası dönüş yoluna geçen Galatasaray kafilesi 05.20'de İstanbul Havaalanı'na, Fenerbahçe kafilesi ise 06.15'te Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı.

Gece geç saatlerde Kadıköy Belediyesi takımı karşılamak için havalimanına otobüs kaldıracağını, İBB ise metroların gece metrosu düzenlemesiyle sabaha kadar süreceğini duyurmuştu.

Her iki takımı da kalabalık taraftarlar grupları havalimanlarında karşıladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde taraftar karşıladı.

Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Teknik direktör İsmail Kartal, kendilerini bekleyen taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kafileyi de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaynladığı mesajda bugün saat 15.00'e çağrı yaptı.

(AÖ)

Galatasaray Fenerbahçe süper kupa Suudi Arabistan
Sayfa Başına Git