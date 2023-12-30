Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü

Suudi Arabistan'nın başkenti Riyad'da yapılması planlanan ve iptal edilen Süper Kupa maçı sonrası dönüş yoluna geçen Galatasaray kafilesi 05.20'de İstanbul Havaalanı'na, Fenerbahçe kafilesi ise 06.15'te Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı.

Gece geç saatlerde Kadıköy Belediyesi takımı karşılamak için havalimanına otobüs kaldıracağını, İBB ise metroların gece metrosu düzenlemesiyle sabaha kadar süreceğini duyurmuştu.

Her iki takımı da kalabalık taraftarlar grupları havalimanlarında karşıladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde taraftar karşıladı.

Takımımızı karşılayan Büyük Fenerbahçe Taraftarına ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/rOJ41rLh6H — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 30, 2023

Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Teknik direktör İsmail Kartal, kendilerini bekleyen taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kafileyi de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaynladığı mesajda bugün saat 15.00'e çağrı yaptı.

Bayrağını al, Beşiktaş'a gel.🇹🇷



İstanbulluları, bugün saat 15.00'te Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerimizin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet ediyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 30, 2023

(AÖ)