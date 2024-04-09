ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Nisan 2024 15:47
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2024 15:50
1 dk Okuma

Fenerbahçe, Süper Kupa maçı nedeniyle PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe, 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında sahayı terk etmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fenerbahçe, Süper Kupa maçı nedeniyle PFDK'ye sevk edildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevk raporlarını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği ve sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ahmet Ketenci'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği duyuruldu.

Galatasaray'ın da Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Bu arada, 1. Lig takımlarından Göztepe ve Erzurumspor FK futbolcusu Celal Hanalp da PFDK'ye sevk edildi.

(VC)

pfdk tff Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Galatasaray süper kupa
ilgili haberler
Urfa'da final maçı: Fenerbahçe çekildi, Galatasaray kupa kaldıramadı
8 Nisan 2024
/haber/urfa-da-final-maci-fenerbahce-cekildi-galatasaray-kupa-kaldiramadi-294010
Erdoğan, Süper Kupa için Suudi Arabistan’ı değil muhalefeti suçladı
2 Ocak 2024
/haber/erdogan-super-kupa-icin-suudi-arabistani-degil-muhalefeti-sucladi-290057
Süper Kupa krizine tepkiler
30 Aralık 2023
/haber/super-kupa-krizine-tepkiler-289989
RİYAD'DA "ATATÜRK KRİZİ"
Süper Kupa maçı iptal edildi, TFF, GS ve FB'den ortak açıklama
29 Aralık 2023
/haber/super-kupa-maci-iptal-edildi-tff-gs-ve-fb-den-ortak-aciklama-289981
ilgili haberler
Urfa'da final maçı: Fenerbahçe çekildi, Galatasaray kupa kaldıramadı
8 Nisan 2024
/haber/urfa-da-final-maci-fenerbahce-cekildi-galatasaray-kupa-kaldiramadi-294010
Erdoğan, Süper Kupa için Suudi Arabistan’ı değil muhalefeti suçladı
2 Ocak 2024
/haber/erdogan-super-kupa-icin-suudi-arabistani-degil-muhalefeti-sucladi-290057
Süper Kupa krizine tepkiler
30 Aralık 2023
/haber/super-kupa-krizine-tepkiler-289989
RİYAD'DA "ATATÜRK KRİZİ"
Süper Kupa maçı iptal edildi, TFF, GS ve FB'den ortak açıklama
29 Aralık 2023
/haber/super-kupa-maci-iptal-edildi-tff-gs-ve-fb-den-ortak-aciklama-289981
Sayfa Başına Git