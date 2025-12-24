Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran gözaltında

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran “Fenerbahçe Başkanlık Ofisi’nde” gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde elde edilen ek deliller doğrultusunda stadyumdaki makam odasından gözaltına alındığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir." dedi ve "Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, kulüp avukatları ve Başkan Sayın Sadettin Saran’ın avukatları[nın] ilgili süreçte başkan[a] eşlik etmekte [olduğunu]" duyurdu.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.



Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti…

Geçtiğimiz hafta yurt dışında bulunduğu sırada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "uyuşturucu soruşturması" kapsamında evinde ve yazlığında arama yapılan Saran ülkeye dönüşünde ifadesi alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek saç örneği vermiş ve "adli kontrol şartıyla" serbest bırakılmıştı.

"Uyuşturucu madde temini, kullanımı ve kullanımını kolaylaştırma" suçlamaları

Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır” denildi.

Saran geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığında geçirecek. Yarın sabah Çağlayan Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

Saç analizi neyi kanıtlıyor?

Saç analizi kendi başına kanıt değeri taşıyan bir inceleme yönetemi değil. Saç analizi bir maddenin geçmişte vücuda girmiş olabileceğini gösterir; ancak anlık etkiyi, kullanım kastını, bağımlılığı veya "suç" anını kanıtlamaz. Bu nedenle ceza hukukunda tek başına hüküm kurmak için yetersizdir. Ancak başka delillerle birlikte değerlendirildiğinde anlam kazanır.

Ne olmuştu? Sadettin Saran'ın Türkiye'ye dönüşü ardından ifadesi sonrasında sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'ndaki saç örneği incelemesinin "kokain pozitif" çıktığı bildirilmiş, Saran ise hakkındaki iddiaları reddetmiş ve bağımsız bir laboratuvarda yaptırdığı test sonucuna göre hukuk mücadelesi vereceğini açıklamıştı. 25 Eylül 2025'ten beri Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 34. başkanı olan iş insanı ve makine mühendisi Steven Sadettin Saran, eski millî sporcu ve Saran Holding'in kurucusu.

Saç analizi, bir maddenin geçmişte vücuda girmiş olabileceğini gösterir; anlık etkiyi, kasıtlı kullanımı, bağımlılığı veya suç anını kanıtlamaz. Bu nedenle ceza hukukunda tek başına hüküm kurdurmaz, ancak başka delillerle birlikte değerlendirildiğinde anlam kazanır.

