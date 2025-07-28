Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Chobani’nin tabelaları stada asıldı

Fenerbahçe Kulübü, stat isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığı ABD’li gıda şirketi Chobani markasının tabelalarını stadına astı.

Stada asılan yeni tabelalarda “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi” yazısı yer aldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, sarı-lacivertli kulüp, Chobani markasıyla stat isim sponsorluğu konusunda 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık anlaşmaya vardığını ve her sezon için 10 milyon euro sponsorluk geliri elde edileceğini açıklamıştı.

Hamdi Ulukaya ve markası hakkında

İş insanı.

1972 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde, Elazığlı Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Dedesi Elazığ’daki Şavak Aşireti’nin lideriydi. Ailesi, Fırat Nehri kıyısında kendi sahip olduğu bir çiftlikte koyun ve keçi yetiştiriciliği yaparak peynir ve yoğurt üretiyordu.

Ankara Üniversitesi’nde siyaset bilimi eğitimi gördükten sonra 1994’te, New York, Long Island Adelphi Üniversitesi’nde İngilizce öğrenmek üzere ABD’ye gitti.

2005 yılında New York’un Upstate bölgesinde eski bir yoğurt fabrikasını satın alarak kendi markasını kurdu. “Chobani” adıyla pazarladığı Yunan tarzı süzme yoğurt, kısa sürede ABD'de lider marka haline geldi ve 2011 itibarıyla yıllık 1 milyar doların üzerinde satışa ulaştı.

Habertürk’ün 2014 yılında yayımladığı habere göre, ABD'deki yatırımlarıyla ünlenen iş insanı, IŞİD saldırısı altındaki Kobanî'ye 2 milyon dolar bağışladı: “Adını Kobani'den alan Chobani adlı yoğurt firmasının kurucusu ve sahibi olan Hamdi Ulukaya, ‘Ya oradaki katliamı seyredeceğiz ya da o insanları kurtarmak için bir şeyler yapacağız,’ diyor.” (TY)