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Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2025 16:53
 ~ Son Güncelleme: 28 Temmuz 2025 17:21
2 dk Okuma

Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Chobani’nin tabelaları stada asıldı

Kürt iş insanı Hamdi Ulukaya’nın kurucusu olduğu Chobani’nin sponsorluğuna tepki gösteren milliyetçi futbol taraftarları, sosyal medyada kulübü hedef alan paylaşımlarda bulundu.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Chobani’nin tabelaları stada asıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Kulübü, stat isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığı ABD’li gıda şirketi Chobani markasının tabelalarını stadına astı.

Stada asılan yeni tabelalarda “Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi” yazısı yer aldı.

Chobani, süzme yoğurt alanında öncü olan ABD’li bir gıda şirketi. 2005 yılında Kürt iş insanı Hamdi Ulukaya tarafından kurulan şirket, Yunan yoğurdunu (Greek yogurt) ABD’de yaygınlaştıran markalardan. Bu nedenle milliyetçi futbol taraftarları, kulübü sosyal medyada eleştiren paylaşımlarda bulunuyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, sarı-lacivertli kulüp, Chobani markasıyla stat isim sponsorluğu konusunda 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık anlaşmaya vardığını ve her sezon için 10 milyon euro sponsorluk geliri elde edileceğini açıklamıştı.

Hamdi Ulukaya ve markası hakkında

İş insanı.

1972 yılında Erzincan’ın İliç ilçesinde, Elazığlı Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Dedesi Elazığ’daki Şavak Aşireti’nin lideriydi. Ailesi, Fırat Nehri kıyısında kendi sahip olduğu bir çiftlikte koyun ve keçi yetiştiriciliği yaparak peynir ve yoğurt üretiyordu.

Ankara Üniversitesi’nde siyaset bilimi eğitimi gördükten sonra 1994’te, New York, Long Island Adelphi Üniversitesi’nde İngilizce öğrenmek üzere ABD’ye gitti.

2005 yılında New York’un Upstate bölgesinde eski bir yoğurt fabrikasını satın alarak kendi markasını kurdu. “Chobani” adıyla pazarladığı Yunan tarzı süzme yoğurt, kısa sürede ABD'de lider marka haline geldi ve 2011 itibarıyla yıllık 1 milyar doların üzerinde satışa ulaştı.

Habertürk’ün 2014 yılında yayımladığı habere göre, ABD'deki yatırımlarıyla ünlenen iş insanı, IŞİD saldırısı altındaki Kobanî'ye 2 milyon dolar bağışladı: “Adını Kobani'den alan Chobani adlı yoğurt firmasının kurucusu ve sahibi olan Hamdi Ulukaya, ‘Ya oradaki katliamı seyredeceğiz ya da o insanları kurtarmak için bir şeyler yapacağız,’ diyor.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Fenerbahçe chobani Hamdi Ulukaya kobani ışid
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