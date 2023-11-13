Fenerbahçe Kalamış Dayanışması’ndan CHP’ye çağrı

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması, Kalamış Atatürk Parkı'nda çalışmalarına devam edilen "Kalamış Atatürk Parkı Meydan ve Spor Alanı Düzenlemesi" ile ilgili bugün saat 14.00’te Kadıköy Belediyesi önünde olacağını duyurdu.

Dayanışma, yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) çağrı yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Kalamış Parkı’na, Kadıköy Belediyesi'nin meydan yaptığı ve anlayışımız için teşekkür ettiği yazılmış. Çevreci gözüküp seçilince parka meydan yapan, ağaç kesen zihniyeti anlamayı reddediyoruz.



"Parka meydan yapılamaz. Taştan\betondan değil, ağaçtan yana olun.”

Ağaçlar kesildi

Kalamış Parkı’nda yapılmak istenen meydan projesiyle ilgili bianet’e bilgi veren Fenerbahçe Kalamış Dayanışması’ndan Hakan Hopanoğlu, söz konusu proje için ağaçların kesildiğini ve parktaki canlı yaşamının zarar gördüğünü söylemişti.

Projenin rant amacıyla yapıldığını ve Kadıköy Belediyesi’nin kendilerine proje hakkında bilgi vermekten kaçındığını söyleyen Hopanoğlu, kent merkezindeki bir parkın betonlaşmaya açılmasına değil; daha çok ağaçlandırılmasına ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

“Kalamış Parkı rant alanına dönüştü”

Kadıköy Belediyesi’nden açıklama

Konuyla ilgili 10 Kasım’da açıklama yapan Kadıköy Belediyesi ise parkta “ek bir betonlaşma” olmadığını söyleyerek şöyle dedi:

"Kalamış Atatürk Parkı'nda süren yenileme çalışmamızda ek bir betonlaşma söz konusu değildir.

“Çalışma kapsamında mevcut kortların yanına iki padel tenis kortu ekleniyor, park içi yollar yenileniyor ve mevcutta beton zemin olan bir halı saha ise yeşil alana dönüştürülüyor.” (TY)