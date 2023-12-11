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HABER
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2023 13:57
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2023 14:00
3 dk Okuma

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması: Ağaçlar, festival alanı için kesiliyor

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması, Atatürk Kalamış Parkı’ndaki ağaçların Buzfest yapımı için kesildiğine dikkat çekerek söz konusu projeyi bir ‘halk sağlığı sorunu’ olarak değerlendirdi.

Zeynep Akat
Zeynep Akat

Zeynep Akat
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/11/fenerbahce-kalamis-dayanismasi-agaclar-festival-alani-icin-kesiliyor.jpg

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması, Kadıköy Belediyesi’nin Atatürk Kalamış Parkı’nda Buzfest (buz pisti üzerinde yapılan etkinliklere dayalı festival) yapma ve taş döşeme kararına bir süredir açıklamalarla ve eylemlerle tepki gösteriyor.

Dayanışma son olarak 6 Aralık’ta Kadıköy Belediyesi’nin üç aydır Atatürk Kalamış Parkı’nda yaptığı ‘savurgan ve yanlış uygulamalara’ son verilmesi için Kalamış Parkı’nda eylem yaptı. 

Eylemde basın açıklamasını okuyan Fenerbahçe Kalamış Dayanışması’ndan Toprak Erduvan, belediyeyle yaptıkları toplantılardan sonuç alamadıkları için eylem kararı aldıklarını açıkladı. 

Erduvan, belediyenin hiçbir bildiri yapmadan Buzzfest için buz pistinin yapılacağı alana beton döktüğünü, kendilerinin bunu parka toplantı için geldikleri sırada gördüklerini aktardı. 

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması’nın Kadıköy Belediyesi’nin uygulamalarına olan itirazlarını dayanışmadan Toprak Erduvan ve Remzi Çelik, bianet’e anlattı.

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"Belediye ağaçları kestiğini inkâr etti"

Kadıköy Belediyesi’nin festivalden sonra alanı yeşillendireceğini söylediğini ancak yazılı bir taahhüt vermedikleri için kaygılı olduklarını belirten Erduvan şöyle konuştu:

“Belediye buradaki ağaçları festival alanı yapmak için kesti, bunu onlara söylediğimizde inkar ettiler ve ‘orada ağaç yoktu’ dediler. Biz orada 20-25 tane ağaç olduğunu fotoğraflarla ispatladık. Bunun üzerine ağaçların kuru olduğunu ve izin alarak kestiklerini söylediler. 

“‘Ağaçlar kuru değildi, canlıydı’ dediğimizdeyse ağaçların kuru olmadığını ispatlama yükümlülüğünü bize verdiler. Biz oradaki ağaçların festival alanı yapılmak için kesildiğini biliyoruz.”

“Rulo çim ekiyorlar”

Belediyenin Atatürk Kalamış Parkı’nı çimlendirme projesinin yanlışlığına dikkat çeken Erduvan “Zaten kış geliyor, yağmur yağacak. Belediyenin buraya çim ekmesine gerek yok çünkü çimler kendi kendine çıkacak,” dedi.

Erduvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Boş alanlardaki taşları söküp oralara rulo çim yaptılar hiç gereği olmadığı halde. Bir yerlerden alınmış belli ki bu çim. Çimin altına plastik döşüyorlardı, biz baskılarımız üzerine o plastiği kaldırttık. Plastik hem hayvanların ayaklarına takılıyor, hem de suyun toprağa karışmasını engelliyor.”

İkinci derece arkeolojik alan

Atatürk Kalamış Parkı’nın dolgu alan üzerinde olduğu için etkinlik yapmaya uygun bir yer olmadığını söyleyen Fenerbahçe Kalamış Dayanışması üyesi Remzi Çelik ise parkın ikinci derece arkeolojik alan oluşuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Burada bir çalışma yaparken Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü’nden izin alınması gerekir. Belediyeye bunu sorduğumuzda bize izin alındığını söylediler ancak izin belgelerini göstermediler. Haliyle güvenimiz sarsıldı.

“Atatürk Kalamış Parkı’nda müteahhidin, taşeronun, belediyenin elinde hangi araç varsa parka girdi. Burada böyle bir yönetmelik olmadığı için 16 tekerlekli vinç montaj yapacak dediler bize, böyle bir şey kabul edilemez. Buraya giren ağaçlar parka, parkın zeminine zarar veriyor."

Halk sağlığı sorunu

Belediyenin projesinde Atatürk Kalamış Parkı’na çim alan kazandırmakla övündüğünü söyleyen Çelik, bunun doğru olmadığını vurguladı:

“Çim alan yapmakla övünüyorlar, halbuki o alana Buzzfest için beton dökülüyordu, bunu biz durdurduk. Diğer yandan Buzzfest sırasında burada ciddi bir araba trafiği olacak, yoğun bir egzoz dumanına maruz kalacağız. Buzfest’in yapımı bir halk sağlığı sorununa dönüşüyor aynı zamanda. Biz Kadıköylüler olarak burada Buzzfest istemiyoruz.”

Dayanışma, Kadıköy Belediyesi’nin Atatürk Kalamış Parkı’na beton meydan yapma projesine ve taş döşemesine de tepki gösterdi. 

Beton ve taş zeminin “kentsel ısı adası” etkisi yararak bölgenin sıcaklığını 2 dereceden 5 dereceye kadar arttıracağına dikkat çeken dayanışma, parktaki canlıların yazın 55-60 derece sıcaklığa maruz kalacağından “Kalamışlıların sağlığı olumsuz etkilenecek,” dedi. (ZA/TY)

Kalamış Parkı fenerbahçe kalamış dayanışması
Zeynep Akat
Zeynep Akat
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Gelişim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Temmuz 2023 bianet stajyeri. 2015-2018 yılları arasında Komşu Yayınları'nda çalıştı.

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