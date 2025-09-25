Fener Rum Okulu’na yeni öğrenci kaydı yapılmadı

571 yıllık tarihe sahip Özel Fener Rum Okulu, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde yeni öğrenci kaydı alamadı.

Okul Müdürü Dimitri Zotos, Rum okullarında bu yıl yaklaşık 300 öğrencinin eğitim gördüğünü ve Fener Rum Okulu’nda ise yalnızca 30 öğrencinin bulunduğunu belirtti.

Ekümenik Patrikhane’nin yakınında yer alan okul, hem Rum Ortodoks cemaatinin sürekli varlığının hem de entelektüel mirasının bir sembolü olarak faaliyet gösteriyor. Ancak İstanbul’daki Rum nüfusunun giderek azalması, Fener Rum Okulu başta olmak üzere tüm Rum okullarını ciddi biçimde etkiliyor.

“Herkesin yardım eli uzatmasını istiyorum”

Agos Gazetesi’nden İşhan Erdinç’e konuşan Zotos şöyle dedi:

“Zapyon ve Zoğrafyon okullarına kayıtlar yapıldı; ancak bizim okulumuza yeni kayıt yapılmadı. Doğrusunu söylemek gerekirse kayıt sürecinde bir öğrenci geldi, onu da ikna ederek başka bir Rum okuluna yönlendirdik. Çünkü bir çocukla sınıf olmaz. Psikolojik ve pedagojik ve eğitim açısından da sağlıklı değil. Aile de bizi haklı buldu. İlerleyen yıllarda başka öğrencilerle kayıt olmaya geldiğinde bizim kapımız her zaman açık.

“Demografik yapımızın ciddi bir sıkıntıda olduğu aşikar. Bunun tersini söylemek hata olur. Ailelerin belirli tercihleri olabilir. Eğitim açısından herhangi bir okulumuzun zayıf olduğunu düşünmüyoruz. Belki okulumuzun lokasyonunun merkezden uzak olması etken olabilir. Kesin bir şey söyleyemem. Bizlerin sunduğu eğitim kalitesi yüksek ve hiçbir eksiğimiz yok. Sorun yaşıyoruz. 140 yılda bu binada öğrenci sayısının 730’dan 30’a düşmesi üzücü ve düşündürücü. Bunlar bizi aşan şeyler ve çözüm bulunması gerekiyor. Bizler bu kurumların yaşamasını istiyoruz. Bu kurumlar sadece bizim cemaatimiz için değil, yaşadığımız toplum içerisinde çok kıymetli. O yüzden herkesin yardım eli uzatmasını istiyorum.”

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, 2023 Kasım ayında azınlık okulları temsilcileriyle Beyoğlu Öğretmenevi’nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Dimitri Zotos, Rum okullarında öğrencilerin sayısını artıran misafir öğrenci uygulamasının kaldırıldığını, bunun da öğrenci kaybına neden olduğunu belirtti.

Fener Rum Okulu hakkında Günümüzde Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi olarak bilinen okul, İstanbul Fener’de yer almaktadır. Rumlar ve Yunanlar arasında “Milletin Büyük Okulu” (Yunanca: Μεγάλη του Γένους Σχολή) olarak anılır. 1454 yılında, Patrik Gennadios ile Fatih Sultan Mehmet arasında yapılan anlaşmayla kurulmuştur. Okul, Osmanlı döneminde pek çok yönetici, baştercüman, patrik ve din görevlisi yetiştirdi. Günümüzde Türkçe ve Yunanca eğitim veren okul, Zoğrafyon Rum Lisesi’nden sonra en fazla öğrenciye sahip ikinci Rum okuluydu. Sancaklar Yokuşu’nda bulunan binanın arsası, okul mezunu Moldavya Prensi Dimitri Kantemir’e ait. Binanın mimarı ise Konstantinos Dimadis. Ekümenik Patrikhane yakınındaki okul, Rum Ortodoks cemaatinin varlığı ve entelektüel mirasının simgesi olarak İstanbul’un en görkemli binalarından biri ve bu nedenle zaman zaman “Avrupa’nın beşinci büyük kalesi” olarak anılır. Kaynak: Fatih Kaymakamlığı

