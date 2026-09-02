Feministlerden Kadın Emeği Konferansı

*Sendikaların ve emek hareketinin kadın politikalarındaki eksikliklerinin yanı sıra, feminist hareketin de kadın emeği konusunda sistematik bir politika geliştirememesi değerlendirildi. Konferans, feminist hareketin farklı bileşenleriyle birlikte deneyim paylaşımını ve geleceğe dönük feminist bir emek politikası üzerine ortak düşünmeyi amaçlıyor.

*Öncesinde yapılan toplantılarda, kadın emeğinin erkekler ve sermaye tarafından nasıl sömürüldüğü, patriyarka ile kapitalizmin eklemlenme biçimleri, devlet ve egemenlik ilişkilerinin kadın emeğindeki rolü ele alındı.

*Bir grup feminist, İstanbul'da 17-18 Ekim tarihlerinde Kadın Emeği Konferansı düzenleyecek. Konferansta kadın emeğinin sömürüsü, ev içi ve bakım emeği, ücretli-ücretsiz emek ilişkisi ve feminist bir emek politikasının nasıl kurulabileceği tartışılacak.

Bir grup feminist, kadın emeğinin farklı boyutlarını ve feminist hareketin kadın emeğine ilişkin politikalarını tartışmak üzere İstanbul’da 17-18 Ekim tarihlerinde Kadın Emeği Konferansı düzenleyecek. Konferansta kadın emeğinin sömürüsü, ev içi ve bakım emeği, ücretli-ücretsiz emek ilişkisi ile feminist bir emek politikasının nasıl kurulabileceği ele alınacak.

Konferans öncesinde bir araya gelen feministler, yaptıkları toplantılarda kadın emeğine ilişkin temel tartışmaları yeniden değerlendirdi. Ev içi emek, bakım emeği, ücretli emek ve kadınların ücretli-ücretsiz emek kıskacındaki konumu toplantıların başlıca gündemleri arasında yer aldı.

Toplantılarda, kadın emeğinin kimler tarafından ve hangi ilişkiler içerisinde sömürüldüğü sorusu da tartışıldı. Erkeklerin ve sermayenin kadın emeğinden nasıl faydalandığı, kadınların ezilmesinin maddi koşullarının patriyarkanın kendisini yeniden üretmesindeki rolü ve patriyarka ile kapitalizmin birbirine eklemlenme biçimleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Devlet, sermaye ve farklı egemenlik ilişkilerinin kadın emeğinin şekillenmesindeki rolü de tartışmaların başlıklarından biri oldu. Bu ilişkilerin yerel ve uluslararası bağlamlarda nasıl kurulduğu ve feminist analizlere hangi ağırlık noktalarından dahil edilebileceği üzerine yeni sorular geliştirildi.

“Nasıl bir feminist kadın emeği politikası?”

Toplantılarda yalnızca kadın emeğine ilişkin kavram ve teorik tartışmalar değil, feminist hareketin ve emek hareketinin mevcut politikaları da ele alındı.

Kadın istihdamı konusunda sendikaların politikaları değerlendirilirken, mevcut emek hareketinin ve sendikaların kadın emeği ve kadın politikaları konusunda taşıdığı eksikliklere dikkat çekildi. Bunun yanı sıra feminist hareketin de kadın emeği konusunda bugüne kadar sistematik bir politika geliştirememesi tartışıldı.

Bu tartışmalar, konferansın temel sorularından birini de ortaya çıkardı: “Nasıl bir feminist kadın emeği politikası?”

“Birbirimizden öğrenmek istiyoruz”

17-18 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek Kadın Emeği Konferansı ile kadın emeğine ilişkin tartışmaların feminist ve kadın hareketinin farklı bileşenleriyle birlikte derinleştirilmesi hedefleniyor.

Konferansın çağrısında, kadın emeğine dair mevcut politikaların yanı sıra geleceğe dönük feminist bir emek politikasının nasıl kurulabileceği üzerine birlikte düşünme ve deneyimlerin paylaşılması amaçlanıyor.

Konferansın çağrısı şöyle:

“Kadın emeğine ilişkin tartışmaları feminist hareketin/kadın hareketinin geniş bileşenleriyle birlikte derinleştirmek, birbirimizden öğrenmek, hem feminist politikanın mevcut durumu hem de geleceğe ilişkin feminist bir emek politikasının nasıl olabileceği üzerine hep birlikte kafa yormak istiyoruz.”

Konferansın yapılacağı yer ve program daha sonra duyulacak.

(EMK)