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Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 14:42
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2024 14:45
3 dk Okuma

Feministlerden çağrı: Serap tahliye edilsin

27 Kasım’da Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada Serap’ın hayatta kalmak için verdiği mücadelenin yasal bir meşru müdafaa olarak kabul edilmesi talep ediliyor.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir feminist dayanışma afişi görülüyor. Afişte siyah zemin üzerinde büyük bir kadın sembolü yer alıyor. Sembolün içinde, "Erkek Adalet Değil, Gerçek Adalet" ifadesi yazılı. Sembolün yanında beyaz renkte büyük harflerle "Serap Hayatta Kaldığı İçin Hapiste" yazısı bulunuyor. Afişin sağ üst köşesinde mor renkte "6. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece" ibaresi yer alırken, sağ alt köşede yine mor renkte "Serap İçin Feministler!" ifadesi dikkat çekiyor. Afiş, Serap Avcı’nın davasında feministlerin dayanışma çağrısını ve adalet taleplerini yansıtıyor.

Yedi yıllık evliliği boyunca sürekli şiddet gören ve boşanmak isteyince eşi Yasin Avcı’nın tehditleriyle karşı karşıya kalan Serap Avcı, 18 Nisan gecesi ölümle burun buruna geldi.

Eşinden gördüğü yoğun şiddete karşılık hayatını korumak için bıçağa sarılmak zorunda kalan Serap, bugün "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Serap Avcı’nın yaşadığı şiddet gecesi saat 03.30 sularında başladı. Serap, yatağında uyurken Yasin Avcı tarafından şiddetle uyandırıldı. Evde yaşanan kavga ve saldırılar esnasında kocasının yumrukları, darp ve aşağı atma girişimleri karşısında çaresiz kalan Serap, kendisini savunmak zorunda kaldı. Yasin Avcı, Serap’a şiddet uygulamaya devam ederken onu 12. kattan aşağı atmaya çalıştı. O sırada Serap, karanlıkta eline geçen bir bıçakla kendisini savundu ve bu sayede hayatta kalmayı başardı.

Serap’ın hayatını kurtaran bu eylem, şimdi “kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanmasına neden oldu. O gece kocasının elinden kaçamayan ve karşı koymak zorunda kalan Serap, yaşadığı şiddet dolu anlardan kurtulmayı başarsa da, bugün hala tutuklu yargılanıyor.

27 Kasım’da Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada Serap’ın hayatta kalmak için verdiği mücadelenin yasal bir meşru müdafaa olarak kabul edilmesi talep ediliyor.

Kadın örgütleri, Serap Avcı’nın tahliye edilmesi ve beraat etmesi için dayanışma çağrısında bulunarak tüm kadınları adliye önünde destek vermeye çağırıyor.

27 Kasım günü saat 13:30’da Küçükçekmece Adliyesi’nde Serap Avcı’nın ilk duruşması görülecek. Kadınlar, bir kişi daha eksilmemek ve şiddetsiz bir yaşam hakkı için bu davayı takip etmek üzere dayanışma çağrısında bulunuyor.

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(EMK)

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İstanbul
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