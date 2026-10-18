Feministler Şişhane’den seslendi: Fatma Nur ve Hifa İkra neden korunmadı?

Kur’an’a Hizmet Vakfı yöneticisi A.Ş., çocuk yaşta istismar ettiği ve zorla evlendiği Fatma Nur Çelik’in 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler’e cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada çarşamba günü beraat etti.

Kadınlar ve feministler, kararın ardından İstanbul’da protesto düzenledi. Tünel Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, “İstismarcı, tecavüzcü Ayhan Şengüler bir gün bile tutuklu kalmadı. Hifa ve Fatma Nur’un hesabını soracağız” yazılı pankart açtı.

Tünel’den Şişhane Meydanı’na “Erkek adalet değil, gerçek adalet” sloganıyla yürüyen kadınların etrafını polis sardı. Kadınlar, yürüyüşü polis korteji eşliğinde sürdürmek zorunda kaldı.

Şişhane Meydanı’nda yapılan açıklamada, Hifa İkra’nın cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasıyla açılan davada verilen beraat kararına tepki gösterildi. Açıklamada, Fatma Nur Çelik ve kızının şüpheli ölümlerine ilişkin etkin soruşturma yürütülmesi, Ayhan Şengüler’in tutuklanması ve sorumluların yargılanması istendi.

Kadınlar açıklamada patriyarkaya ve erkek şiddeti konusunda devletin sorumluluklarına dikkat çekti. https://t.co/IzWlIUgBgv — Evrim Kepenek (@kepenekevrimm) October 18, 2026

Kadınlar, Fatma Nur Çelik’in daha önce “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” dediğini hatırlatarak, kendisi ve kızının korunması için gerekli önlemlerin neden alınmadığını sordu.

"Hesap soracağız"

Açıklama söyle:

“Bugün Fatmanur da Hifa İkra da hayatta değil ama fail Ayhan Şengüler bir gün bile tutuklu kalmadı. 6 yaşındaki bir çocuğa, herkesin önünde maruz kaldığı istismarı tekrar tekrar anlatmak zorunda bıraktıkları o mahkeme salonunda istismarcı beraat etti. Ancak bizim mücadelemiz bitmedi.

Aileyi koruma adı altında her gün hayatlarımızı daraltan bu kadın düşmanı politikalara karşı hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz. Cezasızlık politikalarıyla fail erkekleri cesaretlendiren, erkek şiddetine karşı bütünlüklü koruyucu ve önleyici politikalar geliştirmek yerine kadınların haklarına saldıran bu düzene karşı sesimizi yükseltmeyi sürdüreceğiz.

Tecavüze, cinsel istismara karşı susmuyoruz; bizleri sessiz kılmaya çalışanlara karşı bir aradayız. Eşit, özgür, şiddetten uzak bir yaşam kuruncaya kadar erkek egemenliğine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Fatmanur Çelik ve Hifa İkra’nın hesabını soracağız.

Erkek adalet değil, gerçek adalet!”

“Ayhan Şengüller tutuklansın” diyen kadınlar tünel meydanı’ndan Şişhane Meydanı’na kadar sloganlarla yürüdü. https://t.co/zcI4JMvtfz — Evrim Kepenek (@kepenekevrimm) October 18, 2026

(EMK)