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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 18.10.2026 19:35 18 Ekim 2026 19:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.10.2026 19:45 18 Ekim 2026 19:45
Okuma Okuma:  2 dakika

Feministler Şişhane’den seslendi: Fatma Nur ve Hifa İkra neden korunmadı?

Tünel’den Şişhane Meydanı’na “Erkek adalet değil, gerçek adalet” sloganıyla yürüyen kadınların etrafını polis sardı. Kadınlar, yürüyüşü polis korteji eşliğinde sürdürmek zorunda kaldı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Feministler Şişhane’den seslendi: Fatma Nur ve Hifa İkra neden korunmadı?
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet
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Kur’an’a Hizmet Vakfı yöneticisi A.Ş., çocuk yaşta istismar ettiği ve zorla evlendiği Fatma Nur Çelik’in 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler’e cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada çarşamba günü beraat etti.

Kadınlar ve feministler, kararın ardından İstanbul’da protesto düzenledi. Tünel Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, “İstismarcı, tecavüzcü Ayhan Şengüler bir gün bile tutuklu kalmadı. Hifa ve Fatma Nur’un hesabını soracağız” yazılı pankart açtı.

Tünel’den Şişhane Meydanı’na “Erkek adalet değil, gerçek adalet” sloganıyla yürüyen kadınların etrafını polis sardı. Kadınlar, yürüyüşü polis korteji eşliğinde sürdürmek zorunda kaldı.

Şişhane Meydanı’nda yapılan açıklamada, Hifa İkra’nın cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasıyla açılan davada verilen beraat kararına tepki gösterildi. Açıklamada, Fatma Nur Çelik ve kızının şüpheli ölümlerine ilişkin etkin soruşturma yürütülmesi, Ayhan Şengüler’in tutuklanması ve sorumluların yargılanması istendi.

Kadınlar, Fatma Nur Çelik’in daha önce “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” dediğini hatırlatarak, kendisi ve kızının korunması için gerekli önlemlerin neden alınmadığını sordu.

"Hesap soracağız"

Açıklama söyle:

“Bugün Fatmanur da Hifa İkra da hayatta değil ama fail Ayhan Şengüler bir gün bile tutuklu kalmadı. 6 yaşındaki bir çocuğa, herkesin önünde maruz kaldığı istismarı tekrar tekrar anlatmak zorunda bıraktıkları o mahkeme salonunda istismarcı beraat etti. Ancak bizim mücadelemiz bitmedi.

Aileyi koruma adı altında her gün hayatlarımızı daraltan bu kadın düşmanı politikalara karşı hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz. Cezasızlık politikalarıyla fail erkekleri cesaretlendiren, erkek şiddetine karşı bütünlüklü koruyucu ve önleyici politikalar geliştirmek yerine kadınların haklarına saldıran bu düzene karşı sesimizi yükseltmeyi sürdüreceğiz.

Tecavüze, cinsel istismara karşı susmuyoruz; bizleri sessiz kılmaya çalışanlara karşı bir aradayız. Eşit, özgür, şiddetten uzak bir yaşam kuruncaya kadar erkek egemenliğine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Fatmanur Çelik ve Hifa İkra’nın hesabını soracağız.

Erkek adalet değil, gerçek adalet!”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Fatma Nur Çelik erkek şiddeti çeteleleri şüpheli kadın ölümleri şüpheli kadın intiharları
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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