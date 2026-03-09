ENGLISH KURDÎ
KADIN
9 Mart 2026 16:30
 9 Mart 2026 16:34
Okuma Okuma:  2 dakika

Feministler: On binlerle yürüdük, mücadeleye devam edeceğiz

Feminist hareketin ezilenlerden yana bir mücadele olduğu vurgulanan açıklamada, feminizm içinde bir ırkın ya da milletin diğerinden üstün tutulmasına yer olmadığı ifade edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Feministler: On binlerle yürüdük, mücadeleye devam edeceğiz
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen İstanbul 24. Feminist Gece Yürüyüşü’nün ardından yürüyüşü organize eden feministler bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yürüyüşün 1990’lı yıllardan bu yana Kürt kadın hareketiyle birlikte patriyarkaya ve savaşa karşı mücadele eden, milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı duran bir feminist geleneğin parçası olduğu vurgulandı.

Feministler açıklamada, “Jin jiyan azadi” sloganının hareketin özgürlük sloganlarından biri olduğunu belirterek, bu sloganın kullanılmaya devam edeceğini ifade etti.

Yürüyüş sırasında kadınlara yönelik küfür, saldırı ve şiddet provokasyonlarının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, Feminist Gece Yürüyüşü’nün yalnızca bu ilkelere saygı duyanlara açık olduğu kaydedildi. Açıklamada, yürüyüşün 24 yıldır aynı ilkeler doğrultusunda büyüyerek on binlerce kişinin katıldığı bir eylem haline geldiği belirtildi.

Feminist hareketin ezilenlerden yana bir mücadele olduğu vurgulanan açıklamada, feminizm içinde bir ırkın ya da milletin diğerinden üstün tutulmasına yer olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca tüm engelleme, yasak ve provokasyonlara rağmen bu yıl da yürüyüşe yoğun katılım olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Hayatımıza, emeğimize, bedenimize, kimliğimize ve haklarımıza sahip çıkarken dün gece on binler olduğumuz gerçeğini hiçbir şey değiştiremedi, değiştiremez.”

Feministler, mücadelenin yalnızca belirli günlerle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Yılın bir günü değil, her günü mücadeleye devam edeceğiz” mesajını paylaştı. Açıklama, “Yaşasın feminist mücadelemiz” sözleriyle sona erdi.

(EMK)

8 Mart 2026 dünya kadınlar günü
