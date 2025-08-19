Feministler Nigina Sattarova için sokağa çıkıyor

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, kocası Nigina Sattarova’yı boğazını keserek öldürdü. Feminist örgütler, kadın cinayetlerine ve göçmen kadınların maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek için sokağa çıkacaklarını duyurdu.
Feministler “Patriyarka ve ırkçılık erkek şiddetini katmanlı hale getiriyor, göçmen kadınlar sokak ortasında öldürülüyor” açıklaması yaptı.
Eylem, 19 Ağustos Salı günü saat 19.30’da Ümraniye Ihlamurkuyu Metro Durağı çıkışında başlayacak. Katılımcılar, Nigina Sattarova’nın öldürüldüğü Aytaşı Sokak’a yürüyerek erkek şiddetini protesto edecek.
Erkek Şiddeti Çetelesi
12 Aralık 2024
(EMK)