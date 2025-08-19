ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2025 08:49
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 08:56
1 dk Okuma

Feministler Nigina Sattarova için sokağa çıkıyor

Feministler “Patriyarka ve ırkçılık erkek şiddetini katmanlı hale getiriyor, göçmen kadınlar sokak ortasında öldürülüyor” açıklaması yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Feministler Nigina Sattarova için sokağa çıkıyor
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, kocası Nigina Sattarova’yı boğazını keserek öldürdü. Feminist örgütler, kadın cinayetlerine ve göçmen kadınların maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek için sokağa çıkacaklarını duyurdu.

Feministler “Patriyarka ve ırkçılık erkek şiddetini katmanlı hale getiriyor, göçmen kadınlar sokak ortasında öldürülüyor” açıklaması yaptı.

Eylem, 19 Ağustos Salı günü saat 19.30’da Ümraniye Ihlamurkuyu Metro Durağı çıkışında başlayacak. Katılımcılar, Nigina Sattarova’nın öldürüldüğü Aytaşı Sokak’a yürüyerek erkek şiddetini protesto edecek.

Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
12 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti çeteleleri Nigina Sattarova Kadın Cinayetlerine Karşı Feminist İsyan
ilgili haberler
Erkekler Haziran’da 14 kadını öldürdü
4 Temmuz 2025
/haber/erkekler-haziranda-14-kadini-oldurdu-309081
ERKEK ŞİDDETİ NİSAN 2025
Erkekler Nisan’da 36 kadını öldürdü
7 Mayıs 2025
/haber/erkekler-nisanda-36-kadini-oldurdu-307173
Futbolcuların “normal doğum” pankartına tepki: Tamam erkekler siz normal doğurun
14 Nisan 2025
/haber/futbolcularin-normal-dogum-pankartina-tepki-tamam-erkekler-siz-normal-dogurun-306405
ERKEK ŞİDDETİ MART 2025
Erkekler Mart’ta 24 kadını öldürdü
4 Nisan 2025
/haber/erkekler-martta-24-kadini-oldurdu-306103
ERKEK ŞİDDETİ OCAK 2025
Erkekler Ocak’ta 28 kadını öldürdü
5 Şubat 2025
/haber/erkekler-ocakta-28-kadini-oldurdu-304265
Erdoğan'dan yeni görevlendirmeler: Büyükelçilikte 1 kadın, diğer makamlar erkeklere
4 Şubat 2025
/haber/erdogan-dan-yeni-gorevlendirmeler-buyukelcilikte-1-kadin-diger-makamlar-erkeklere-304237
