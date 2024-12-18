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Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 14:24
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2024 15:41
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Feministler mahpus insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu’na mektup gönderiyor

Feministler, Tanrıkulu’na kart göndermek amacıyla 21 Aralık Cumartesi günü saat 11.00’de Şişli PTT önünde buluşacaklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Feministler mahpus insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu’na mektup gönderiyor
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

İstanbul’daki feminist kadınlar, tutuklu insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu ile dayanışmak için bir araya geliyor.

Nimet’i tutuklamak…
Nimet’i tutuklamak…
Bugün 08:42

Feministler, Tanrıkulu’na kart göndermek amacıyla 21 Aralık Cumartesi günü saat 11.00’de Şişli PTT önünde buluşacaklarını duyurdu.

Nimet Tanrıkulu, 26 Kasım sabahı evinden gözaltına alınarak Ankara’ya götürülmüş ve 4 gün gözaltında tutulduktan sonra “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Feminist kadınlar, Tanrıkulu’na yöneltilen soruların onun insan hakları savunuculuğu ve yıllardır kadınların barış mücadelesine verdiği emekle ilgili olduğuna dikkat çekerek, suçlamaların dayanaksız olduğunu belirtti.

Feministler açıklamalarında, “Nimet bizim arkadaşımız, onu yalnız bırakmıyoruz. Ona biz kadınlar hep birlikte kart gönderiyoruz,” diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

Etkinlik Detayları:

  • Tarih: 21 Aralık Cumartesi
  • Saat: 11.00
  • Yer: Şişli PTT

Kadınlar, dayanışma kartları göndererek Nimet Tanrıkulu’nun serbest bırakılmasını talep edecek ve feminist mücadelede dayanışmayı büyüteceklerini vurguladı.

Nimet Tanrıkulu'nun adresi: Sincan Kadın Kapalı Cezaevi F-3 Ankara

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Nimet Tanrıkulu feminist aktivistler insan hakları savunucuları
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