Feministler 21 Haziran’da Yoğurtçu Parkı'nda buluşuyor

İstanbul’daki feminist gruplar 21 Haziran Cuma günü Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda “ Feminist Şenlik” ile bir araya geliyor.

Saat 14.00’te başlayacak etkinlikte gün boyunca forumlar, atölyeler ve çeşitli katılımcı etkinlikler yer alıyor. Şenliğin, farklı toplumsal alanlarda yürütülen feminist mücadelelerin görünür kılınması ve bu mücadeleler arasında dayanışma kurulması amaçlandığı belirtiliyor.

"Değiştirme, direnme gücünü birbirimizden alıyoruz"

Şenliğe davet çağrısı şöyle:

“Bu dünyada, bu ülkede, gerek patriyarkaya gerek siyasi iklime rağmen neşe ve isyanla bir arada duracak gücü buluyorsak feminist mücadelemiz sayesinde. Evde, kampüste, işte, sokakta; yaşamın her alanında mücadele verirken başta Feminist Gece Yürüyüşü olmak üzere bir araya gelerek bu mücadelemizi kutluyoruz.

Çünkü nasıl ki patriyarkanın kadınlara uyguladığı zulüm ve ayrımcılık hepimizi etkiliyorsa, feminist mücadelelerimiz ise hepimizi güçlendiriyor.

Patriyarkanın, kapitalizmin yaşamlarımızı değersizleştirmesine, deneyimlerimizi münferitleştirmesine inat ortaklıklarımızı görüyor ve dayanışma kuruyoruz. Değiştirme, direnme gücünü birbirimizden alıyoruz.

Neşemiz, isyanımızla, dayanışmaya

Biz 19 Mart’ta tek adam rejimine, demokrasinin çöküşüne sokaklara çıkmış, ayrı mücadeleler yürütsek de bir araya gelme ihtiyacı hissetmiş İstanbul’dan feministler olarak bu şenliği düzenliyoruz. 1987’de, feministlerin ilk defa kalabalık olarak sokaklarda yürüyüp vardığı o parkta, Yoğurtçu Parkı’nda bir araya geliyor.

Feminist mücadelemizi ve dayanışmamızı her alanda büyütürken, neşemizi, umudumuzu ve isyanımızı bu kez şenlikte buluşturuyoruz. Forumlarda birlikte tartışalım, atölyelerde beraber üretelim, gün boyu farklı etkinliklerde bir arada olalım.

Biz feministler sokakları terk etmiyoruz, eşit özgür barış içinde yaşama hayalimizden vazgeçmiyoruz. Buradayız, direniyoruz.”

Etkinlikte, katılımcıların gün boyunca farklı başlıklarda düzenlenecek forum ve atölyelerde bir araya gelmesi hedefleniyor. Organizasyon komitesi, şenliğin feminist hareketlerin faklı kesimlerden gelen katılımcılar arasında fikir alışverişine ve dayanışma zeminine katkı sunulması amaçlandığı belirtiliyor.

(NÖ/EMK)