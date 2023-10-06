Feminist Yaklaşımlar’ın ikinci okur-yazar buluşması başlıyor

“Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı ve Feminist Mücadele Deneyimleri” başlığıyla düzenlenen okur-yazar buluşmalarının ikincisi başlıyor.

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi tarafından düzenlenen etkinliğin ilki Nisan’da feminist tarihçi Joan Wallach Scott’un katılımıyla “Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Tepki” başlığıyla yapılmıştı.

12 Ekim’de düzenlenecek olan ikinci seminerin konukları ise “Neoliberalizm, Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Politikalar ve Feminist Stratejiler” başlıklı konuşmaları ile Jenny Gunnarsson Payne ve Sofie Tornhill olacak.

Dergi bu buluşmalarda toplumsal cinsiyet karşıtı söylemlerin ve politikaların hayatlarımıza, feminist eyleme ve bilgi üretim süreçlerine etkilerini çeşitli ülkelerden katılımcılarla birlikte değerlendirmeyi hedefliyor.

12 Ekim Perşembe günü saat 19:30’da çevrimiçi olarak gerçekleşecek konuşmaya buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KNEBg4ujQd-94vzRE-Rfyw#/registration

(ZA/EMK)