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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 15:53
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 15:59
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Feminist Yaklaşımlar’ın ikinci okur-yazar buluşması başlıyor

Çevrimiçi düzenlenecek etkinlik “Neoliberalizm, Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Politikalar ve Feminist Stratejiler” başlığı ile gerçekleşecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/feminist-yaklasimlarin-ikinci-okur-yazar-bulusmasi-basliyor.jpg

 “Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı ve Feminist Mücadele Deneyimleri” başlığıyla düzenlenen okur-yazar buluşmalarının ikincisi başlıyor.

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi tarafından düzenlenen etkinliğin ilki Nisan’da feminist tarihçi Joan Wallach Scott’un katılımıyla “Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Tepki” başlığıyla yapılmıştı.

12 Ekim’de düzenlenecek olan ikinci seminerin konukları ise “Neoliberalizm, Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Politikalar ve Feminist Stratejiler” başlıklı konuşmaları ile Jenny Gunnarsson Payne ve Sofie Tornhill olacak.

Dergi bu buluşmalarda toplumsal cinsiyet karşıtı söylemlerin ve politikaların hayatlarımıza, feminist eyleme ve bilgi üretim süreçlerine etkilerini çeşitli ülkelerden katılımcılarla birlikte değerlendirmeyi hedefliyor.

12 Ekim Perşembe günü saat 19:30’da çevrimiçi olarak gerçekleşecek konuşmaya buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KNEBg4ujQd-94vzRE-Rfyw#/registration

(ZA/EMK)

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi
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/haber/kadinlarin-gozunden-anayasa-tartismalari-feminist-yaklasimlar-da-123926
Feminist Yaklaşımların 5. Sayısı Çıktı
29 Mayıs 2008
/haber/feminist-yaklasimlarin-5-sayisi-cikti-107281
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