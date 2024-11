Feminist Yaklaşımlar Dergisi’nin 45. sayısı ekonomik kriz ve feminist yanıtları ele alıyor

Feminist Yaklaşımlar dergisi, 2006 yılından bu yana feminist aktivizm ile feminist kuramın buluşabileceği, birbirini besleyebileceği bir alan yaratmayı hedefleyerek çalışmalarını sürdürüyor. Derginin 2024 Sonbahar sayısı, ekonomik krizlerin toplumsal etkilerine ve bu krizlere karşı feminist perspektiflerin sunduğu çözümlere odaklanacak.

"Ekonomik kriz nasıl bir yönetim aracı haline geliyor? Neoliberal kemer sıkma politikalarına karşı ne tür feminist yanıtlar üretilebilir?" gibi soruları tartışmaya açan sayıda, feminist literatürden ilham alınarak güncel kriz yönetim stratejilerine farklı açılardan yanıt aranacak.

Bu sayının tanıtımı kapsamında, 4 Kasım Pazartesi akşamı saat 19.30'da çevrimiçi bir söyleşi yapılacak.

Feminist hareketin krizlere karşı geliştirdiği yaratıcı çözümleri ele almak üzere, "Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Feminist Grev" başlıklı konuşmasıyla feminist akademisyen ve aktivist Liz Mason-Deese etkinliğin konuğu olacak. Mason-Deese, Arjantin'deki feminist hareketlerin neoliberal kemer sıkma politikalarına karşı geliştirdiği eylemleri ve bu eylemlerin toplumsal etkilerini tartışacak.

Konuşma Friedrich Ebert Stiftung’un desteğiyle düzenlenmekte olup, etkinlik dili İngilizcedir ve Türkçe simultane çeviri imkanı da sağlanacaktır. Kemer sıkma politikalarının işçi sınıfı ve kadınlar üzerindeki etkisini gözler önüne seren bu konuşmaya katılmak için kayıt linkine tıklayabilirsiniz.

Etkinlik Detayları:

Konuşmacı: Liz Mason-Deese

Liz Mason-Deese Konuşma Başlığı: Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Feminist Grev

Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Feminist Grev Tarih: 4 Kasım 2024, Pazartesi

4 Kasım 2024, Pazartesi Saat: 19.30

19.30 Platform: Zoom (Türkçe simultane çeviri)

Liz Mason-Deese hakkında

Feminist hareketlerin, özellikle işsizlerin ve taban hareketlerinin mücadelesini ele alan araştırmalarıyla tanınan Mason-Deese, daha önce Mary Washington Üniversitesi ve George Mason Üniversitesi'nde ders vermiştir. Çalışmaları ve çevirileri arasında Veronica Gago'nun Neoliberalism from Below ve The Feminist International, Amaia Perez Orozco'nun The Feminist Subversion of the Economy gibi önemli eserler bulunuyor.

