Feminist sanatçı Şükran Moral: Mental Hospital'i sansürlemek istediler

Sanatçı, İstanbul Modern’in “Yüzen Adalar” sergisinde sergilemek istedikleri işin sansürlemesini kabul etmediği için sergiye dahil edilmediğini açıkladı.

Sanatçı Şükran Moral, Instagram hesabından yayınladığı video aracılığıyla İstanbul Modern’in, müze koleksiyonunda bulunan 1997 tarihli “Mental Hospital” adlı video performans işini sansürlemek istediğini açıkladı.

“Trajikomik bir sansür vakası”

Susma Platformu’nun haberine göre, Moral, İstanbul Modern yetkililerinin “Yüzen Adalar” sergisine dahil etmek istediği “Mental Hospital” adlı işin bu şekliyle sergiye katılamayacağını, “mahremiyet” ve “hasta hakları”nı korumak amacıyla eserde yer alan hastaların yüzleri karartıldığı takdirde sergileyebileceklerini ilettiklerini söyledi.

Moral, 5. İstanbul Bienali’nde gerekli izinler alınarak sergilenen “Mental Hospital”e o dönemde yine Eczacıbaşı’na ait İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından üretim desteği verildiğini belirterek videoda zaten hasta yüzlerinin flu olarak gösterildiğini vurguladı.

Yaşananları “trajikomik bir sansür vakası” olarak değerlendiren Moral, mental hastalıkların günümüzde konuşulmasının da çok insani ve gerekli olduğunu belirtti.

Sansürü kabul etmediği için işinin “Yüzen Adalar” sergisinden çıkarıldığını söyleyen Moral, İstanbul Modern’e “Madem işimi sergilemeyeceksiniz, arkasında durmayacaksınız o zaman bana geri verin” dediğini de belirtti. İstanbul Modern’in “duyar kastığını” söyleyen sanatçı, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde de bir müze olduğunu ve orada hastaların fotoğraflarının yanı sıra kimlik kartlarının bile sergilendiğini, “Mental Hospital”in ise 30 sene önce yapıldığının ve o zaman gerekli izinlerin alındığının altını çizdi.

Türkiye’nin öncü performans sanatçılarından Şükran Moral akıl hastanesinin yanı sıra hamam, genelev, mezbaha gibi sıra dışı mekanlarda gerçekleştirdiği performanslarıyla biliniyor.

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(EMK)