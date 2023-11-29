Feminist örgütlenmeler konferansı Beyoğlu Metro Han'da
Güldünya Yayınları'nın düzenlediği Feminist Örgütlenmeler Konferansı 2-3 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.
Beyoğlu Metro Han'da düzenlenecek konferans kapsamında çeşitli atölye çalışmaları da olacak. Etkinlik, Cumartesi günü saat 10:00’da, "Feminist Örgütlenmede Model ve Sorunlar" konusunun tartışılacağı panelle başlayacak.
Araştırmacı Semiha Arı'nın modere edeceği panelde, gazeteci-yazar Necla Akgökçe "Ücretli Emeğin Örgütlenmesinde Feminizm", siyasetçi, Dersim Milletvekili Ayten Kordu "Kürt Kadın Hareketinin Dünü Bugünü", yazar-araştırmacı Ülfet Taylı "Feminist Örgütlenmelerde Duygular ve Şiddetsiz Çalışma Yöntemleri", gazeteci-yazar Ayşe Düzkan "Kampanyalar, Küçük Gruplar, Feminist Örgütlenme Modelleri" hakkında konuşacak.
Kadınların birbirlerini dinleyeceği, serbestçe konuşabilecekleri, sorular sorup, konular hakkında tartışabilecekleri konferansın programı ise şöyle:
02 ARALIK 2023 - CUMARTESİ
10.00-13.00 Feminist Örgütlenmede Model ve Sorunlar Paneli
Moderatör: Semiha Arı
Konuşmacılar:
Necla Akgökçe: Ücretli Emeğin Örgütlenmesinde Feminizm
Ayten Kordu: Kürt Kadın Hareketinin Dünü Bugünü
Ülfet Taylı: Feminist Örgütlenmelerde Duygular ve Şiddetsiz Çalışma Yöntemleri
Ayşe Düzkan: Kampanyalar, Küçük gruplar, Feminist Örgütlenme Modelleri
13.00-13.30 Soru-Cevap
13.30-14.30 Öğle Yemeği
14.30-18.00 Atölyeler
03 ARALIK 2023- PAZAR
10.00-13.30 Atölyelerin Sunumları
13.30-14.30 Öğle Yemeği
14.30-18.00 Forum
(AÖ)