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Yayın Tarihi: 29 Kasım 2023 15:08
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2023 16:06
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Feminist örgütlenmeler konferansı Beyoğlu Metro Han'da

Etkinlik, Cumartesi günü saat 10:00’da, "Feminist Örgütlenmede Model ve Sorunlar" konusunun tartışılacağı panelle başlayacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/29/feminist-orgutlenmeler-konferansi-beyoglu-metro-han-da.jpg

Güldünya Yayınları'nın düzenlediği Feminist Örgütlenmeler Konferansı 2-3 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

Beyoğlu Metro Han'da düzenlenecek konferans kapsamında çeşitli atölye çalışmaları da olacak. Etkinlik, Cumartesi günü saat 10:00’da, "Feminist Örgütlenmede Model ve Sorunlar" konusunun tartışılacağı panelle başlayacak. 

Araştırmacı Semiha Arı'nın modere edeceği panelde, gazeteci-yazar Necla Akgökçe "Ücretli Emeğin Örgütlenmesinde Feminizm", siyasetçi, Dersim Milletvekili Ayten Kordu "Kürt Kadın Hareketinin Dünü Bugünü", yazar-araştırmacı Ülfet Taylı "Feminist Örgütlenmelerde Duygular ve Şiddetsiz Çalışma Yöntemleri", gazeteci-yazar Ayşe Düzkan "Kampanyalar, Küçük Gruplar, Feminist Örgütlenme Modelleri" hakkında konuşacak. 

Kadınların birbirlerini dinleyeceği, serbestçe konuşabilecekleri, sorular sorup, konular hakkında tartışabilecekleri konferansın programı ise şöyle: 

02 ARALIK 2023 - CUMARTESİ
10.00-13.00 Feminist Örgütlenmede Model ve Sorunlar Paneli
Moderatör: Semiha Arı 

Konuşmacılar:

Necla Akgökçe: Ücretli Emeğin Örgütlenmesinde Feminizm 

Ayten Kordu: Kürt Kadın Hareketinin Dünü Bugünü  

Ülfet Taylı: Feminist Örgütlenmelerde Duygular ve Şiddetsiz Çalışma Yöntemleri

Ayşe Düzkan: Kampanyalar, Küçük gruplar, Feminist Örgütlenme Modelleri


13.00-13.30 Soru-Cevap 

13.30-14.30 Öğle Yemeği 

14.30-18.00 Atölyeler 

03 ARALIK 2023- PAZAR

10.00-13.30 Atölyelerin Sunumları 

13.30-14.30 Öğle Yemeği

14.30-18.00 Forum 

(AÖ)

güldünya yayınları
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