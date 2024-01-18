ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 15:40
 ~ Son Güncelleme: 18 Ocak 2024 16:25
1 dk Okuma

"Femı̇nı̇st olan Polı̇tı̇ktı̇r - Yıldız Ecevit'e Armağan" kitabı için imza günü

Kitabı derleyenler, Gökçe Bayrakçeken Tüzel, Ayça Kurtoğlu, Ayşe Gönüllü Atakan, Aslı Çoban.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Femı̇nı̇st olan Polı̇tı̇ktı̇r - Yıldız Ecevit'e Armağan" kitabı için imza günü

2023 yılında Notabene yayınları tarafından yayımlanan “Femı̇nı̇st olan Polı̇tı̇ktı̇r – Yıldız Ecevit’e Armağan” kitabının tanıtım toplantısı ve imza günü, 20 Ocak 2024 Cumartesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde düzenlenecek.  

Yıldız Ecevit hayatını kaybetti
Yıldız Ecevit hayatını kaybetti
23 Haziran 2021

Kitabı derleyenler: Gökçe Bayrakçeken Tüzel, Ayça Kurtoğlu, Ayşe Gönüllü Atakan, Aslı Çoban.

Kitap hakkında:

“Yıldız Ecevit, Türkiye’de 1980’lerden itibaren güçlenen feminizme ve 1990’lardan itibaren kurumsallaşan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarına çok yönlü katkıları olan bir akademisyen ve aktivisttir.

Kitap, kadın çalışmaları alanında feminizmin düşünme, yazma, ilişkilenme biçimleri üzerine çalışırken, yolu Yıldız Ecevit’le kesişmiş, sayısız mekânda ve zamanda, zihin haritalarına serpiştirilmiş onlarca inceliğe tutunarak yollarını bulabilmiş olanların hocalarına armağanı.

Akademik makalelerden deneme ve mektuplara, kadın emeği, akademi, feminist metodoloji ve feminist hareket üzerine çalışmalardan kişisel deneyimler üzerine feminist tartışmalara kadar yayılan bir derleme…

Derleme, Mine Göğüş Tan’ın önsözü ile başlıyor. Önsözün ardından editörler kitabın hayata geçme serüveni ve kitabın içeriğini sunuyor.

Sunuşu Yıldız Ecevit’in yaşam anlatısı izliyor. Kitap bu geniş girişin ardından gelen 'Yürürken Deneyimlediklerimiz' ve 'Yürüdüğümüz Yol' başlıklı iki ana bölümden oluşuyor. Her iki bölümün ana temaları, kadın emeği, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ve kadın örgütlenmesi. (...)

(EMK)

yıldız ecevit kadın eserleri kütüphanesi feminist aktivistler
Sayfa Başına Git