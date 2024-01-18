"Femı̇nı̇st olan Polı̇tı̇ktı̇r - Yıldız Ecevit'e Armağan" kitabı için imza günü

2023 yılında Notabene yayınları tarafından yayımlanan “Femı̇nı̇st olan Polı̇tı̇ktı̇r – Yıldız Ecevit’e Armağan” kitabının tanıtım toplantısı ve imza günü, 20 Ocak 2024 Cumartesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde düzenlenecek.

Yıldız Ecevit hayatını kaybetti

Kitabı derleyenler: Gökçe Bayrakçeken Tüzel, Ayça Kurtoğlu, Ayşe Gönüllü Atakan, Aslı Çoban.

Kitap hakkında:

“Yıldız Ecevit, Türkiye’de 1980’lerden itibaren güçlenen feminizme ve 1990’lardan itibaren kurumsallaşan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarına çok yönlü katkıları olan bir akademisyen ve aktivisttir.

Kitap, kadın çalışmaları alanında feminizmin düşünme, yazma, ilişkilenme biçimleri üzerine çalışırken, yolu Yıldız Ecevit’le kesişmiş, sayısız mekânda ve zamanda, zihin haritalarına serpiştirilmiş onlarca inceliğe tutunarak yollarını bulabilmiş olanların hocalarına armağanı.

Akademik makalelerden deneme ve mektuplara, kadın emeği, akademi, feminist metodoloji ve feminist hareket üzerine çalışmalardan kişisel deneyimler üzerine feminist tartışmalara kadar yayılan bir derleme…

Derleme, Mine Göğüş Tan’ın önsözü ile başlıyor. Önsözün ardından editörler kitabın hayata geçme serüveni ve kitabın içeriğini sunuyor.

Sunuşu Yıldız Ecevit’in yaşam anlatısı izliyor. Kitap bu geniş girişin ardından gelen 'Yürürken Deneyimlediklerimiz' ve 'Yürüdüğümüz Yol' başlıklı iki ana bölümden oluşuyor. Her iki bölümün ana temaları, kadın emeği, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ve kadın örgütlenmesi. (...)

(EMK)