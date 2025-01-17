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Yayın Tarihi: 17 Ocak 2025 11:51
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2025 12:00
3 dk Okuma

Feminist hareketler için yeni bir yol haritası: AWID 15. Forumunun ardından

Dünyanın en geniş katılımlı feminist buluşmalarından biri olan forumun bu yılki teması “Rising Together / Birlikte Yükseliyoruz” oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görsel, modern bir etkinlik alanında çekilmiş ve büyük harflerle "AWID" yazısının yer aldığı bir kurulum görülüyor. Her bir harf beyaz renkte ve üzerinde çeşitli çıkartmalar, resimler, yazılar ve semboller bulunuyor. Harflerin üzerindeki görseller, etkinliğin feminist bir tema veya hak savunuculuğu ile ilgili olduğunu düşündürüyor.

AWID (Kadın Hakları için Kalkınma Derneği)  tarafından her 4 yılda bir düzenlenen AWID Uluslararası Forum’un 15.’si yaklaşık 4000 feministin katılımıyla Aralık ayında Bangkok’ta düzenlendi.

Dünyanın en geniş katılımlı feminist buluşmalarından biri olan forumun bu yılki teması “Rising Together / Birlikte Yükseliyoruz” oldu.

Hem etkinlik gerçekleştirmek hem de katılım sağlamak üzere foruma Türkiye’den de feminist/queer aktivist ve topluluklar katıldı.

Güçlenme Pratikleri Anlatı Direncini Örmek, YerGök Dayanışma Çigong & Haiku atölyesi ve trans komşuluk dayanışmasını işleyen Komşu isimli filmi gösterimi forumda yer alan etkinlikler arasındaydı.

Bu yıl foruma Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ile katılım sağlayan AWID üyesi Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, forumun ardından 16 Ocak Perşembe akşamı Türkiye’den feminist ve aktivistler çevrimiçi toplantıda buluştu.

Buluşmada, forumda tartışılan konular, katılımcıların deneyimleri ve gelecek feminist mücadele stratejileri ele alındı. Zoom üzerinden düzenlenen etkinlik, foruma katılamayan feministler için bir bilgilenme ve dayanışma alanı açtı. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ilerleyen haftalarda deneyimlerinin yer aldığı kısa bir yazılı rapor yayınlamayı planlıyor.

Forumda öne çıkan konular:

  1. Feminist Fonların Durumu: Kaynaklar Nereye ve Nasıl Dağılıyor?
    Finansal kaynakların küresel düzeyde nasıl dağıldığı ve feminist örgütlerin bu kaynaklara erişimde nasıl zorluklar yaşadığı üzerine aktarımlar gerçekleşti. Fonların dağılımında şeffaflık ve feminist değerlerin korunmasının önemi vurgulandı.

  2. Küresel Gelişmeler: Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketler
    Toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerin yükselişi, bu hareketlerin feminist mücadeleye olan etkileri ve mücadele yolları üzerine yapılan tartışmalar dikkat çekti. Katılımcılar, bu hareketlere karşı hem küresel hem yerel dayanışmanın gerekliliğini dile getirdi.

  3. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadelede İşbirlikleri
    Forumda ortaya konan işbirliği modelleri ele alınarak yerel ve uluslararası paydaşlarla ortak çalışmaların nasıl güçlendirilebileceği tartışıldı. Feminist gündeme yeterince dahil edilmeyen Pakistan, Myanmar, Afganistan, İran, Suriye gibi ülkelerle dayanışmanın güçlenmesine duyulan ihtiyaç vurgulandı.

  4. Transfeminist Dayanışma
    Feminist hareketin kapsayıcılığını ve etkisini artırmak için transfeminist dayanışmanın önemi vurgulandı. Deneyim paylaşımlarında küresel bağlamlardan farklı hikayeler ve karşılaşılan zorluklar ele alındı.

  5. Teknolojiye Feminist Yaklaşımlar ve Dijitalleşme

Feminist teknoloji ve yapay zeka kullanımı, teknolojiye erişim eşitsizlikleri ve dijital alanlardaki hak ihlalleri, erişim engelleri ve kısıtlamalara yönelik geliştirilebilecek stratejiler üzerine konuşuldu.

  1. Kolektif Bakım ve Yaratıcı İfade
    Katılımcılar, feminist mücadelede bakım pratikleri ve yaratıcı yöntemlerin nasıl daha etkili kullanılabileceği hakkında forumda sürdürülen tartışmalar üzerinden deneyimlerini paylaştı.

  2. Filistin ve Lübnan’dan Aktarımlar
    Forumda Filistin ve Lübnan’dan feministlerin paylaştığı deneyimler, etkinlikte detaylı olarak aktarıldı ve bu bölgelerdeki feminist mücadeleyle daha etkin dayanışma yolları konuşuldu.

Dayanışma çağrısı

Katılımcılar, AWID Forum’un yarattığı küresel feminist enerjiyi sürdürmek ve ortak stratejiler geliştirmek adına bu tür buluşmaların devam etmesi gerektiğini vurguladı. Feminist hareketlerin birlikte güçlenmesi ve mücadele alanlarının genişletilmesi için bu buluşmaların önemli bir adım olduğu ifade edildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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