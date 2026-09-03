Feminist hareketin öncü ismi Gloria Steinem hayatını kaybetti

ABD’de ikinci dalga feminist hareketin en etkili isimlerinden gazeteci, yazar ve aktivist Gloria Steinem, 92 yaşında hayatını kaybetti. Kadınların siyasal temsili, üreme hakları, ekonomik ve toplumsal eşitlik mücadelesinin simge isimlerinden Steinem, yaşamının son günlerine kadar çalışmalarını sürdürdü.

Gloria Steinem kimdir?

Steinem’ın ölümünü, kendi sosyal medya hesapları ile vakfı Gloria’s Foundation duyurdu. Açıklamaya göre Steinem, 2 Eylül Çarşamba günü New York’taki evinde, yakınlarının yanında yaşamını yitirdi. Ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Vakfın açıklamasında, Steinem’ın hayatının son döneminde de eşitlik ve toplumsal adalet için çalışmayı sürdürdüğü belirtilerek, “Gloria’nın neredeyse bir yüzyıla yaklaşan ömrü dolu dolu geçti ve eşitlik için son ana kadar çalışmayı sürdürdü” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Steinem’ın en önemli özelliklerinden birinin insanları dinleme ve onlara “görülüp duyulduklarını hissettirme” becerisi olduğu vurgulandı. Steinem’ın sözleri, eylemleri ve yaşamıyla insanların “en gerçek hâlleriyle var olabilmelerine” alan açtığı belirtildi.

Son yıllarını yazmaya ve bir araya gelmeye adadı

Steinem’ın son yıllarını en çok önem verdiği iki uğraşa, topluluklarla bir araya gelmeye ve yazmaya ayırdığı aktarıldı.

New York’taki evinde düzenlediği “Talking Circles” (Sohbet Çemberleri) buluşmalarında yüzlerce kişiyi ağırlayan Steinem’ın, bu geleneğin ölümünden sonra da devam etmesini istediği belirtildi.

Vakıf, Steinem’ın yakında yayımlanacak An Unexpected Life adlı kitabından da söz etti. Kitapta Steinem, uzun yıllardır yaşadığı New York’taki evini ve burada tanıklık ettiği hayatları anlatıyor.

Steinem’ın kitabında yer alan, “Artık elli yılı aşkın süredir bu sıra evde yaşıyorum; benden önce de hayatlara tanıklık etmiş, ben gittikten sonra da başkalarını ağırlayacak odalarda” sözleri de vakfın açıklamasında paylaşıldı.

Vakıf, Steinem’ın evinin yıllar içinde toplumsal adalet hareketlerinin buluşma noktalarından birine dönüşmesinin onun bıraktığı mirasın parçalarından biri olduğunu belirtti.

Açıklama, Steinem’ın sık sık hatırlattığı bir sözle sonlandırıldı:

“Bir kelebeğin kanat çırpışı, yüzlerce kilometre ötede havanın değişmesine yol açabilir.”

Gazetecilikten feminist hareketin öncülüğüne

Steinem, 1960’lardan itibaren gazeteciliği feminist mücadeleyle birleştiren en önemli isimlerden biri oldu. Kadınların yalnızca aile ve özel yaşam üzerinden ele alınmasına karşı çıkarak, kadınların çalışma yaşamından siyasete, cinsellikten üreme haklarına kadar yaşadığı sorunları kamusal tartışmanın merkezine taşıdı.

1963’te Playboy Club’da garson olarak gizli çalışarak kadın çalışanların maruz kaldığı koşulları yazdığı “A Bunny’s Tale” başlıklı araştırmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

Steinem, 1972’de yayımlanmaya başlayan Ms. dergisinin de kurucuları arasında yer aldı. Dergi, kadın hareketinin yükseldiği dönemde kürtaj hakkı, cinsel taciz, aile içi şiddet, ekonomik eşitsizlik ve kadınların siyasette temsili gibi konuları gündeme taşıyarak ABD feminist hareketinin en önemli yayınlarından biri hâline geldi.

Kürtaj deneyimini yıllar sonra açıkladı

Steinem’ın feminist mücadelesinde üreme hakları önemli bir yer tuttu. 22 yaşındayken, 1957’de İngiltere’de kürtaj yaptıran Steinem, bu deneyimini yıllar boyunca kamuoyundan sakladı.

1969’da New York’ta düzenlenen bir kürtaj hakkı toplantısında deneyimini kamuoyuyla paylaşan Steinem, daha sonra kürtaj hakkının en güçlü savunucularından biri oldu.

Kadınların kendi bedenleri üzerindeki karar hakkını savunan Steinem, bu mücadeleyi kadınların siyasal ve ekonomik eşitliğiyle birlikte ele aldı.