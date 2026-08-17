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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 17.08.2026 15:03 17 Ağustos 2026 15:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.08.2026 15:09 17 Ağustos 2026 15:09
Okuma Okuma:  1 dakika

Feminist hafıza için açık çağrı: Güçlenmenin Yankıları

İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi, kadınların ve LGBTİ+’ların gündelik hayatta karşılaştıkları eşitsizliklere karşı geliştirdikleri mücadele ve güçlenme deneyimlerini bir araya getirecek. “Güçlenmenin Yankıları: Feminist Hafızanın İzinde” başlıklı sanal sergi için son başvuru tarihi 20 Ağustos.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Feminist hafıza için açık çağrı: Güçlenmenin Yankıları
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İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi, bireysel deneyimlerden kolektif bir feminist hafıza oluşturmayı amaçlayan yeni sanal sergisi için açık çağrı yaptı.

“Güçlenmenin Yankıları: Feminist Hafızanın İzinde” başlıklı sergi, kadınların ve LGBTİ+’ların gündelik yaşamda karşılaştıkları ayrımcılık ve eşitsizlik deneyimlerinin yanı sıra bunlarla baş etme ve güçlenme pratiklerini görünür kılmayı hedefliyor.

Müze, katılımcılara şu soruları yöneltiyor:

Günlük hayatta ayrımcılığa dayalı nasıl ve nerede bir eşitsizlikle karşılaştınız?”, “Bu eşitsizlik karşısında ne yaptınız ve bununla nasıl baş ettiniz?” ve “Yaşadığınız deneyimler karşısında zaman içinde geliştirdiğiniz güçlenme yolları neler oldu?

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Deneyimler ortak bir hafızaya dönüşecek

Açık çağrı kapsamında gönderilecek anlatılar yalnızca kişisel tanıklıklar olarak değil, toplumsal güç ilişkilerini görünür hale getiren ortak bir hafızanın parçaları olarak ele alınacak.

Katılımcılar deneyimlerini metin, ses, video ya da görsel çalışmalarla paylaşabilecek. Seçilen çalışmalar etkileşimli sanal sergide bir araya getirilerek kolektif bir dijital arşivin parçası olacak.

Proje böylece gündelik hayatta çoğu zaman kişisel bir deneyim olarak kalan ayrımcılık biçimleri ile bunlara karşı geliştirilen direnme, dayanışma ve güçlenme yolları arasında bağ kurmayı amaçlıyor.

Son başvuru tarihi: 20 Ağustos

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi LGBTI+
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