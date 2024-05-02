Feminist Gece Yürüyüşü'nden yargılananların tamamı beraat etti

İstanbul Beyoğlu’nda, 2020 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılmak istenen “Feminist Gece Yürüyüşü” nedeniyle yargılanan biri gazeteci, 33’ü kadın toplam 35 kişi, tüm suçlamalardan beraat etti.

Duruşma bugün İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savcı mütalaasında tüm sanıkların “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan ayrı ayrı 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu malına zarar verme” suçlarının ise sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığına kanaat getirerek bu suçlardan tüm sanıkların beraatlerini istemişti. Yargılama sürecinde yaşamını yitiren bir kadın yönünden ise düşme kararı verilmesini talep etmişti. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.

(EMK)