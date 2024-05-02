ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2024 13:48
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2024 13:51
1 dk Okuma

Feminist Gece Yürüyüşü'nden yargılananların tamamı beraat etti

Savcı, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu malına zarar verme” suçlarının ise sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığına kanaat getirerek bu suçlardan tüm sanıkların beraatlerini istemişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Feminist Gece Yürüyüşü'nden yargılananların tamamı beraat etti
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

İstanbul Beyoğlu’nda, 2020 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılmak istenen “Feminist Gece Yürüyüşü” nedeniyle yargılanan biri gazeteci, 33’ü kadın toplam 35 kişi, tüm suçlamalardan beraat etti.

Duruşma bugün İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savcı mütalaasında tüm sanıkların “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan ayrı ayrı 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. 

Savcı, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu malına zarar verme” suçlarının ise sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığına kanaat getirerek bu suçlardan tüm sanıkların beraatlerini istemişti. Yargılama sürecinde yaşamını yitiren bir kadın yönünden ise düşme kararı verilmesini talep etmişti. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.

(EMK)

istanbul sözleşmesi 8 Mart Feminist gece yürüyüşü gözaltıları feminist gece yürüyü
ilgili haberler
22.⁠ ⁠İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü: "İtaat yok, isyan var"
10 Mart 2024
/haber/22-istanbul-feminist-gece-yuruyusu-itaat-yok-isyan-var-292910
22. Feminist Gece Yürüyüşü: Ayıplara, yasaklara kaybedecek hayatlarımız yok
8 Mart 2024
/haber/22-feminist-gece-yuruyusu-ayiplara-yasaklara-kaybedecek-hayatlarimiz-yok-292889
bianet'in objektifinden İstanbul 22. Feminist Gece Yürüyüşü
8 Mart 2024
/haber/bianet-in-objektifinden-istanbul-22-feminist-gece-yuruyusu-292888
İstanbul
Dilara Şenkaya'nın Gözünden 8 Mart 2019 Feminist Gece Yürüyüşü
9 Mart 2019
/galeri/dilara-senkaya-nin-gozunden-8-mart-2019-feminist-gece-yuruyusu-285191
İstanbul
Polis Feminist Gece Yürüyüşü'ne Gazla Saldırdı
9 Mart 2019
/galeri/polis-feminist-gece-yuruyusu-ne-gazla-saldirdi-285190
İstanbul
Fotoğraflarla 14. Feminist Gece Yürüyüşü
9 Mart 2016
/galeri/fotograflarla-14-feminist-gece-yuruyusu-285154
ilgili haberler
22.⁠ ⁠İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü: "İtaat yok, isyan var"
10 Mart 2024
/haber/22-istanbul-feminist-gece-yuruyusu-itaat-yok-isyan-var-292910
22. Feminist Gece Yürüyüşü: Ayıplara, yasaklara kaybedecek hayatlarımız yok
8 Mart 2024
/haber/22-feminist-gece-yuruyusu-ayiplara-yasaklara-kaybedecek-hayatlarimiz-yok-292889
bianet'in objektifinden İstanbul 22. Feminist Gece Yürüyüşü
8 Mart 2024
/haber/bianet-in-objektifinden-istanbul-22-feminist-gece-yuruyusu-292888
İstanbul
Dilara Şenkaya'nın Gözünden 8 Mart 2019 Feminist Gece Yürüyüşü
9 Mart 2019
/galeri/dilara-senkaya-nin-gozunden-8-mart-2019-feminist-gece-yuruyusu-285191
İstanbul
Polis Feminist Gece Yürüyüşü'ne Gazla Saldırdı
9 Mart 2019
/galeri/polis-feminist-gece-yuruyusu-ne-gazla-saldirdi-285190
İstanbul
Fotoğraflarla 14. Feminist Gece Yürüyüşü
9 Mart 2016
/galeri/fotograflarla-14-feminist-gece-yuruyusu-285154
Sayfa Başına Git