Feminist aktivist Sevna Somuncuoğlu hayatını kaybetti

Türkiye’de feminist hareketin önemli isimlerinden olan Sevna Somuncuoğlu, 3 Aralık 2023'te (dün) hayatını kaybetti.

Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu üyesi ve aynı zamanda Demir Leblebi Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Somuncuoğlu, barış çalışmalarından dolayı HasNa’nın yılın barış inşacısı ödülünü alan Türkiye'nin en önemli feminist aktivistlerinden biriydi.

Uzun süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören Somuncuoğlu’nun ölüm haberi sonrasında arkadaşları ve feministler sosyal medyada veda mesajları yayınladı.

"Seni özleyeceğiz"

Bazı paylaşımlar şöyle:

Foça Barış kadınları:

“Kadınların barışı,barış kültürü, barış inşası, çatışma çözümü ve şiddetsizlik üzerine çalışan Demir Leblebi’nin kurucusu dostumuz Sevna Somuncuoğlu'nu kaybettik. Barış savunucuları onu unutmayacak. Anısı daim olsun”

SİYAD:

“Gezici Festival, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali ve Ankara Film Festivali'nde kurucu, genel sekreter ve yönetmen olarak çalışan; kadın hakları savunucusu sevgili Sevna Somuncuoğlu'nu kaybettik, çok üzgünüz. Ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyoruz...”

Cinsiyet İzleme Derneği:

“Kadın mücadelesine güç katan, sevgili arkadaşımız ve üyemiz Sevna Somuncuoğlu’nu kaybettik. Üzgünüz, kendisini çok özleyeceğiz.”

Denge ve Denetleme Ağı:

“Kurucu üyelerimizden, ağımıza ve sivil topluma önemli katkılar sunmuş, insan hakları ve barış savunucusu sevgili Sevna Somuncuoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”

Ankara Film Festivali:

“Ankara Film Festivali'nin kurucu üyelerinden Sevgili Sevna Somuncuoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dostlarının başı sağ olsun.”

Kadın Koalisyonu:

"Demir Leblebi Derneği'nin (@demirleblebiler) kurucusu sevgili arkadaşımız Sevna Somuncuoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Seni unutmayacağız, ışıklar içinde uyu."

"Feminist hareketin büyük kaybı"

Kardeşi Eda Özgür Kılın Duvar’daki yazısında ise şöyle seslendi:

Şimdi onunla ilgili buraya yazı yazmak ve acımı paylaşmak istiyorum çünkü aynı acıyı yaşayan koca bir feminist güruh var karşımda. Ortak dostlarımız yetmiyor, daha büyük bir yerde çünkü Sevna. Bir dostun-iki feministin arasında yaş hiyerarşisi de olmazdı- kaybı değil bu kayıp yalnızca, Türkiye’de feminist hareketin büyük kaybı bu aynı zamanda. Bilinsin istiyorum, Türkiye’den böylesine nev’i şahsına münhasır (sui jeneris) bir feminist geçti ve geçerken etrafını savurarak geçti; sevdiğini iyi yönde savururken, hoşlanmadıklarını da (haklı sebeplerle) yerden yere vuran, hiç çekinmeyen bir tatlı cadı.”

Somuncu Baba’dan geldiğini söylerdi soyunun Sevna. Bu bilgi ara ara aklıma gelir, gülümserdim. İnançlı biri olsaydı, Sevna Ana tekkesi olacak kadındı. Peşinden ne insanlar gelirdi ama. Hatta çok da feminist olurdu; “kadın tekkesi de var sayesinde”, derdik belki. Böyle gerçeküstü komikli şakalı kurulan hayallerin sebebi kendisi. Feminist olunca her zaman ciddi olmak zorunda değildiniz, ciddi meseleleri espirileriyle ele alırdı, şen kahkahalar ile derdimizle başa çıkmaya çalışmayı öğrendik sayesinde. De facto komik feminizm fraksiyonunun kurucusu da rahatlıkla diyebiliriz, sanırım Sevna’ya. “Komik Feminizm; kurucusu Sevna Somuncuoğlu”.

Daha önce buraya yazı yazmış Sevna (Nasıl Feminist Oldum? buradan okuyabilirsiniz), şimdi aynı platformdan feminist kız kardeşleri adına, ona seslenir gibi yazımı bitireyim–şimdi onunla konuşamıyorum madem, yazılarımız konuşsun-; “Seni çok özleyeceğiz Sevna ve unutma senin ismin, düşüncelerin, kahkahaların, rakılı sohbetlerin, en sevdiğin şarkılar, renkli karakterin hep yaşayacak. İyi ki bize senin olduğun bir dünya nasip oldu, diğer türlüsü pek tatsız olurmuş. Seni seviyoruz tatlı cadı! Güle güle!”

Yaratıcı projelerinden yalnızca birisi; kız çocuklarının güçlendirilmesi için yürütülen projesine bu linkten, bağlı olduğu Demir Leblebi Derneği’nin websitesine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)