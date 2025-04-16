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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 15:23
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2025 15:28
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Felsefenin sessiz bilgesi Teo Grünberg hayatını kaybetti

Prof. Dr. Grünberg’in 15 kitabı, otuzu aşkın bilimsel makalesi ve bildirisi bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Felsefenin sessiz bilgesi Teo Grünberg hayatını kaybetti

Türkiye'de analitik felsefenin öncülerinden, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe Bölümü’nün kurucularından Prof. Dr. Teo Grünberg, önceki gün (14 Nisan,  2025) 98 yaşında hayatını kaybetti. 

1927 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Grünberg’in kökleri, Almanya’dan Türkiye’ye göç eden Aşkenaz Yahudi topluluğuna dayanıyordu. 

Genç yaşta eğitim hayatına Şişli Terakki Lisesi’nde başladı, 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ancak onun yolu kimyadan çok daha soyut ve derin bir dünyaya, felsefeye yöneldi.

1960 yılında İstanbul Üniversitesi’nde mantık dersleri vermeye başlayan Grünberg, 1964 yılında “Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. İki yıl sonra ODTÜ’ye geçiş yaptı ve 1970’te doçent, 1979’da profesör unvanını kazandı.

ODTÜ’de yalnızca ders anlatmakla kalmadı; kurumun felsefi kimliğini şekillendirdi. 1982-1983 yıllarında ODTÜ Sosyoloji Bölümü Başkanlığı, 1983-1994 yılları arasında ise Felsefe Bölümü Başkanlığı görevini üstlendi. Onun liderliğinde ODTÜ, analitik felsefe alanında Türkiye’nin en önemli düşünsel merkezlerinden biri hâline geldi.

Modern mantığın liselerde okutulması için büyük çaba gösteren Grünberg, bu alanda hem kitaplar yazdı hem de öğretmenler için eğitim seminerleri düzenledi.

Prof. Dr. Grünberg’in 15 kitabı, otuzu aşkın bilimsel makalesi ve bildirisi bulunuyor. Kurucusu olduğu veya üyesi olarak yer aldığı kurumlar arasında Türkiye Felsefe Kurumu, Türk Felsefe Derneği ve European Society for Analytic Philosophy gibi saygın kuruluşlar yer alıyor.

1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Hizmet Ödülü ile onurlandırılan Grünberg, Türkiye’de çağdaş mantık ve analitik düşüncenin yaygınlaştırılmasında öncü rol oynadı. 

(AÖ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Felsefe Teo Grünberg
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