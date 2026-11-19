Opus Noesis ve Opus Kitap, “Felsefenin Çağrısı: Anlamaya Davet” sempozyum dizisinin üçüncüsünü 21 Kasım Cumartesi günü Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenleyecek.

Dünya Felsefe Günü ile Dünya Çocuk Hakları Günü’nü buluşturan etkinlik, bu yıl “Hasat” temasıyla geçmişin düşünsel mirasını, toplumsal sorunları ve gelecek kuşaklara karşı sorumlulukları tartışmaya açacak.

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Eğitim hakkı ve eşitsizlikler

Sanat eleştirmeni ve küratör Beral Madra’nın “Hasat’ın Göstergeleri” başlıklı açılış konferansının ardından iki panel gerçekleştirilecek.

“İoanna Kuçuradi’ye Saygı” panelinde Nuran Direk ve Nihan Akkocaoğlu Çayır, Kuçuradi’nin felsefi mirasını ve çocuklarla felsefe (P4C) çalışmalarına katkılarını değerlendirecek.

“Eğitimdeki Yapısal Sorunlar” panelinde ise Menekşe Tokyay ve Müjdat Ataman, çocukların eğitim hakkını, eğitimde eşitsizlikleri ve eğitim politikalarının çocuk hakları üzerindeki etkilerini tartışacak.

Panellerle eş zamanlı olarak çocuklar, ebeveynler ve öğretmenlere yönelik felsefi soruşturma atölyeleri düzenlenecek.

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“Bugün neyi hasat ediyoruz?”

Sempozyumun duyuru metninde “Hasat”, geçmişte verilen emeklerin karşılığını almanın yanı sıra gerçekleştirilemeyenlerin muhasebesini yapmak olarak tanımlanıyor. “Bugün neyi hasat ediyoruz?” sorusuyla toplumsal sorunların ardındaki düşünceler, tercihler ve sessizlikler sorgulanıyor.

Etkinlik, Mesut Varlık’ın moderatörlüğünde Beral Madra, Nuran Direk, Nihan Akkocaoğlu Çayır, Ayşe Alan ve Metin V. Bayrak’ın katılacağı “Geleceğe Sözümüz Var!” forumuyla sona erecek.

Katılımın ücretsiz olduğu sempozyum, 10.30-17.30 saatleri arasında Bağlarbaşı Kültür Merkezi Çamlıca Salonu’nda yapılacak.

Kayıt için detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)