Fehmi Tosun dosyası yeniden Meclis gündeminde

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, 1995’te İstanbul Avcılar’da kaçırılarak kaybettirilen Fehmi Tosun dosyasını Meclis gündemine taşıdı. Cupolo, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sunduğu soru önergeleriyle davadaki hukuksuzlukları yeniden gündeme getirdi.

Cumartesi Anneleri/İnsanları komisyona raporlarını sundu

Cupolo, önergesinde Tosun’un 19 Ekim 1995’te 34 UD 597 plakalı beyaz bir araçla kaçırıldığını, olaya eşi Hanım Tosun, beş çocuğu ve mahalle sakinlerinin tanıklık ettiğini hatırlattı. Hanım Tosun’un Avcılar Karakolu’na giderek kayıp başvurusu yaptığı, ancak polislerin "plakanın sahte olduğu" iddiasıyla başvuruyu dikkate almadığı belirtti.

"Bu dosya cezasızlığın sembolü"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen etkin soruşturma yürütülmediğini ve davanın geçtiğimiz aylarda zamanaşımı gerekçesiyle kapatıldığını belirten Cupolo, "Bu dosya cezasızlığın sembolü olmuştur" dedi.

Cupolo, davadaki kritik öneme sahip delillerin görmezden gelindiğini vurguladı. Özellikle kaçırmada kullanılan aracın plakasının araştırılmadığını, avukatların bilgi talebinin "özel hayatın gizliliği" gerekçesiyle reddedildiğini ve gazeteci Hasan Özgün’ün röportajında JİTEM mensuplarının "Bülent Özbek’in olayda görev aldığına" dair ifadelerine rağmen işlem yapılmadığını hatırlattı.

"Plaka bilgisinin neden gizlendi"

Milletvekili, Adalet Bakanı’na dosyanın neden etkin soruşturulmadığını, Bülent Özbek hakkındaki iddiaların akıbetini ve zamanaşımı uygulamasının gerekçesini sordu. İçişleri Bakanı’na ise olayda kullanılan aracın kime ait olduğunu, polislerin "aramayın" telkinine dair soruşturma açılıp açılmadığını ve plaka bilgisinin neden gizlendiğini yöneltti.

Bakanlara sorular Milletvekili Cupolo, sürecin aydınlatılması için bakanlara şu soruları yöneltti: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a; Fehmi Tosun’un kaybedilmesinde adı geçen Bülent Özbek hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa akıbeti nedir? Dosya neden etkin şekilde soruşturulmamıştır? İtirafçı beyanlarının dosyaya dahil edilmemesinin gerekçesi nedir? AİHM kararına rağmen dosyanın zamanaşımından kapatılmasının hukuki dayanağı nedir? Benzeri zorla kaybetme vakalarında zamanaşımını ortadan kaldırmaya dönük yasal bir düzenleme planınız var mıdır? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya; Fehmi Tosun’un kaçırılmasında kullanılan 34 UD 597 plakalı araç kime aittir? Avcılar Karakolu’nda polisin “plaka sahte” diyerek aileyi aramaktan vazgeçirmesi üzerine herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Plaka bilgisinin “özel hayatın gizliliği” gerekçesiyle gizlenmesinin hukuki dayanağı nedir? Bu kararı alan görevliler hakkında işlem yapılacak mıdır? Bakanlığınız, Fehmi Tosun’un akıbetinin aydınlatılması ve ailenin adalet arayışının desteklenmesi için ne gibi somut adımlar atacaktır?

(AB)