HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.02.2026 10:29 24 Şubat 2026 10:29
 SG: Son Güncelleme: 24.02.2026 10:41 24 Şubat 2026 10:41
Okuma Okuma:  1 dakika

FedEx, ödediği gümrük vergilerinin iadesi için ABD yönetimine dava açtı

FedEx, Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın tarifeleri uygularken yetkisini aştığına karar vermesinin ardından, tahmini 175 milyar dolarlık vergilerden kendi payına düşen tutarın iadesini talep eden ilk büyük şirket oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
FedEx, ödediği gümrük vergilerinin iadesi için ABD yönetimine dava açtı
Fotoğraf: Paul L Dineen / flickr.com

ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx, ABD Yüksek Mahkemesinin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açtı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde FedEx, Şubat 2025'ten bu yana Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulanan tarifeler nedeniyle maddi zarara uğradığını belirtti.

Bugüne kadar tahsil edilen vergilerin yasal faiziyle iade edilmesini talep etti. Şirket, başvurusunda belirli bir tutar belirtmedi ancak ABD’ye ödenen vergiler için “tam iade” istedi.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
FedEx
ilgili haberler
Trump'tan Grönland'da Danimarka'nın safında yer alan ülkelere yüzde 10 gümrük vergisi
17 Ocak 2026
/haber/trump-tan-gronland-da-danimarka-nin-safinda-yer-alan-ulkelere-yuzde-10-gumruk-vergisi-315716
Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi ABD menşeli bazı ürünlere ek vergiler kaldırıldı
22 Eylül 2025
/haber/erdogan-trump-gorusmesi-oncesi-abd-menseli-bazi-urunlere-ek-vergiler-kaldirildi-311745
BAYROU: "BU TESLİMİYET"
AB ve Trump yüzde 15 gümrük vergisinde anlaştı -ancak ABD'nin dış ticaret açığı sürecek
29 Temmuz 2025
/haber/ab-ve-trump-yuzde-15-gumruk-vergisinde-anlasti-ancak-abd-nin-dis-ticaret-acigi-surecek-309899
Trump’tan yeni gümrük vergileri: En yüksek Vietnam’a, en düşük Türkiye’ye
3 Nisan 2025
/haber/trumptan-yeni-gumruk-vergileri-en-yuksek-vietnama-en-dusuk-turkiyeye-306102
TİCARET SAVAŞINDA BİR GERİ ADIM
Trump Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisini bir ay erteledi
7 Mart 2025
/haber/trump-kanada-ve-meksika-ya-yuzde-25-gumruk-vergisini-bir-ay-erteledi-305224
Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ek vergi getiriyor
10 Şubat 2025
/haber/trump-celik-ve-aluminyum-ithalatina-yuzde-25-ek-vergi-getiriyor-304418
