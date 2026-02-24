FedEx, ödediği gümrük vergilerinin iadesi için ABD yönetimine dava açtı

ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx, ABD Yüksek Mahkemesinin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açtı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde FedEx, Şubat 2025'ten bu yana Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulanan tarifeler nedeniyle maddi zarara uğradığını belirtti.

Bugüne kadar tahsil edilen vergilerin yasal faiziyle iade edilmesini talep etti. Şirket, başvurusunda belirli bir tutar belirtmedi ancak ABD’ye ödenen vergiler için “tam iade” istedi.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

(HA)