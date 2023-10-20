FEDAŞ işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı

DİSK'e bağlı Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası (DİSK/Enerji-Sen) üyesi Aksa Fırat Elektrik Hizmetleri AŞ (FEDAŞ) işçilerinin ücretlerin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 9 Ağustos'ta başlattığı iş yavaşlatma eylemi 73’üncü gününde (20 Ekim) kazanımla sonuçlandı.

DİSK/Enerji-Sen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fırat Aksa yöneticileri ve işçi temsil heyetimizin görüşmesi sonrasında taleplerin karşılanacağı noktasında mutabakata varılmıştır" dedi.

Direnişin kazanımla sonuçlanması üzerine Fırat Elektrik Tunceli İl Müdürlüğü’nün çatısındaki 7 işçi alkışlar ve sloganlar eşliğinde eylemi sonlandırdı.

İşçiler il müdürlüğünün çatısına çıkmıştı

Direnişteki 120 FEDAŞ işçisinden 7’si bugün “Aksa sözünü tut, talepleri karşıla” yazılı pankartla Fırat Elektrik Tunceli İl Müdürlüğü’nün çatısına çıktı.

İşçilerin çatıya çıkmasının ardından polis, itfaiye ve ambulans ekipleri de bina önüne geldi. Öte yandan işçi yakınlarının da bina önünde olduğu öğrenildi.

Direnişteki FEDAŞ işçileri: Ücretlerimiz yaşamaya yetmiyor

“İşçilerin başına geleceklerden şirket sorumlu”

“Dersim uyuma, işçine sahip çık”, “İş, ekmek yoksa barış da yok” sloganları atan işçiler, talepleri karşılanana kadar çatıdan inmeyeceklerini söyledi.

DİSK/Enerji-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Arkadaşlarımızın başına gelebilecek herhangi bir şeyin sorumluları; FEDAŞ Tunceli il müdüründen Elazığ'daki bölge müdürüne, oradan işçilerini haftalardır oyalayan Kazancı Holding Aksa Şirketi İcra Kurulu üyesi yöneticilerine varıncaya kadar herkestir” ifadeleri kullanıldı.

Çatıya çıkan işçilere, bina önünde toplanan arkadaşları da destek verdi. Şirket yetkililerine seslenen işçiler "Bizi duymanız, görmeniz için daha ne yapmamız gerekiyor?" dedi.

📣 İlçelerden ve diğer birimlerden gelen işçi arkadaşlarımız çözüm için şirkete sesleniyor;



"Bu arkadaşlarımızın başına bir şey gelirse bunun vebali sizin boynunuzadır. Çözüm için derhal adım atın!"#fedasiscisikazanacak pic.twitter.com/YUSWb81tt2 — DİSK/Enerji-Sen (@enerjisen) October 20, 2023

Atsız: Çözüm için derhal adım atın

bianet’e konuşan DİSK/Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, 73 gündür direnişi sürdürdüklerini ve şirket yöneticilerinin hala somut bir adım atmadığını belirtti.

Direnişteki 120 işçiden 32’sinin işten çıkarıldığını hatırlatan Atsız, tüm talepleri karşılanana ve atılan işçileri işe iade edilen kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Bina önünde beklemeye devam ettiklerini belirten Atsız, şirket yetkililerine seslenerek "Çözüm için derhal adım atın" dedi.

15 FEDAŞ İŞÇİSİ DAHA İŞTEN ÇIKARILDI DİSK/Enerji-Sen: Hiçbir arkadaşımızı geride bırakmayacağız

(VC)