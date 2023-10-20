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HABER
Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 12:32
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2023 12:51
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FEDAŞ işçileri Fırat Elektrik Tunceli İl Müdürlüğü'nün çatısına çıktı

Dersim’de 73 gündür hakları için direnen FEDAŞ işçileri, “Taleplerimiz karşılanana kadar çatıdan inmeyeceğiz” dedi.

Vecih Cuzdan
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Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
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https://static.bianet.org/haber/2023/10/20/fedas-iscileri-sirketin-catisina-cikti-aksa-sozunu-tut-talepleri-karsila.jpeg
Fotoğraf: DİSK/Enerji-Sen/X

DİSK'e bağlı Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası (DİSK/Enerji-Sen) üyesi Aksa Fırat Elektrik Hizmetleri AŞ (FEDAŞ) işçilerinin ücretlerin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 9 Ağustos'ta başlattığı iş yavaşlatma eylemi 73’üncü gününde devam ediyor.

Direnişteki 120 FEDAŞ işçisinden 7’si bugün “Aksa sözünü tut, talepleri karşıla” yazılı pankartla Fırat Elektrik Tunceli İl Müdürlüğü’nün çatısına çıktı.

İşçilerin çatıya çıkmasının ardından polis, itfaiye ve ambulans ekipleri de bina önüne geldi. Öte yandan işçi yakınlarının da bina önünde olduğu öğrenildi.

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“İşçilerin başına geleceklerden şirket sorumlu”

“Dersim uyuma, işçine sahip çık”, “İş, ekmek yoksa barış da yok” sloganları atan işçiler, talepleri karşılanana kadar çatıdan inmeyeceklerini söyledi.

DİSK/Enerji-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Arkadaşlarımızın başına gelebilecek herhangi bir şeyin sorumluları; FEDAŞ Tunceli il müdüründen Elazığ'daki bölge müdürüne, oradan işçilerini haftalardır oyalayan Kazancı Holding Aksa Şirketi İcra Kurulu üyesi yöneticilerine varıncaya kadar herkestir” ifadeleri kullanıldı.

Çatıya çıkan işçilere, bina önünde toplanan arkadaşları da destek verdi. Şirket yetkililerine seslenen işçiler "Bizi duymanız, görmeniz için daha ne yapmamız gerekiyor?" dedi.

Atsız: Çözüm için derhal adım atın

bianet’e konuşan DİSK/Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, 73 gündür direnişi sürdürdüklerini ve şirket yöneticilerinin hala somut bir adım atmadığını belirtti.

Direnişteki 120 işçiden 32’sinin işten çıkarıldığını hatırlatan Atsız, tüm talepleri karşılanana ve atılan işçileri işe iade edilen kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Bina önünde beklemeye devam ettiklerini belirten Atsız, şirket yetkililerine seslenerek "Çözüm için derhal adım atın" dedi.

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(VC)

fedaş direnişi fedaş işçileri disk/enerji-sen
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
[email protected] tüm yazıları
Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde (Tarih), lisansüstü eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi’nde (Tarih) “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı tez ile tamamladı. 2013’ten beri gazetecilik yapıyor....

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde (Tarih), lisansüstü eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi’nde (Tarih) “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı tez ile tamamladı. 2013’ten beri gazetecilik yapıyor. Sendika.Org ve T24’te tam zamanlı, ayrıca taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı. Nisan 2023’ten bu yana bianet yazı işleri müdürü.

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