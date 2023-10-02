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Yayın Tarihi: 2 Ekim 2023 14:24
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2023 10:59
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FEDAŞ işçileri 55 gündür direniyor

Dersim'de 55 gündür direnen DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler bianet'e konuştu.

Hivda Tekkaynar
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Hivda Tekkaynar

Hivda Tekkaynar
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*Video: Hivda Tekkaynar Kurgu:Ali Dinç

DİSK/Enerji-Sen üyesi Aksa Fırat Elektrik Hizmetleri AŞ (FEDAŞ) işçilerinin ücretlerin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 9 Ağustos'ta başlattığı iş yavaşlatma eylemi 55’inci gününde (2 Ekim) devam ediyor.

Dersim’de FEDAŞ İl Müdürlüğü önünde direnişi sürdüren 120 işçiden 32’sinin işten çıkarıldığını belirten DİSK/Enerji-Sen, “Hiçbir arkadaşımızı geride bırakmayacağız” dedi.

DİSK Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız ile direnişteki FEDAŞ işçilerinden Ersin Bakar ve Hasan Aydın bianet’e konuştu.

(HT/AD)

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Hivda Tekkaynar
Hivda Tekkaynar
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Munzur Üniversitesi İngilizce Çevirmenlik mezunu; aynı üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenimini sürdürüyor. 2021 yılından beri Dersim'de gazetecilik yapıyor.

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