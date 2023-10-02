FEDAŞ işçileri 55 gündür direniyor
Dersim'de 55 gündür direnen DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler bianet'e konuştu.
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DİSK/Enerji-Sen üyesi Aksa Fırat Elektrik Hizmetleri AŞ (FEDAŞ) işçilerinin ücretlerin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 9 Ağustos'ta başlattığı iş yavaşlatma eylemi 55’inci gününde (2 Ekim) devam ediyor.
Dersim’de FEDAŞ İl Müdürlüğü önünde direnişi sürdüren 120 işçiden 32’sinin işten çıkarıldığını belirten DİSK/Enerji-Sen, “Hiçbir arkadaşımızı geride bırakmayacağız” dedi.
DİSK Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız ile direnişteki FEDAŞ işçilerinden Ersin Bakar ve Hasan Aydın bianet’e konuştu.
(HT/AD)
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