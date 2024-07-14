FBI, Trump'a suikast girişimini düzenleyen kişinin kimliğini açıkladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi düzenleyen ve olay mahallinde öldürülen kişinin Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

Crooks'un, partinin başkan adayı olmasını istedikleri kişiye üyelerin oy verebildiği kapalı ön seçimlere katılmayı sağlayan sistemde Cumhuriyetçi olarak kaydı tespit edildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, olay hakkında bilgi sahibi kişiler, FBI'ın internet sitesine veya doğrudan telefon üzerinden bilgi paylaşmaya çağırıldı.

Erdoğan: ABD halkının yanındayız

Trump'a suikast girişimiyle ilgili bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi:

"ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız."

"SALDIRGAN" VE BİR KATILIMCI ÖLDÜRÜLDÜ Donald Trump seçim kampanyasına saldırıdan yaralı kurtuldu

Bugüne dek suikasta uğrayan ABD başkanlarından dördü öldü, beşi kurtuldu. Eski ABD başkanlarından Theodore Roosevelt, Ronald Reagan, Gerald Ford, George W. Bush ve son olarak Donald Trump'a yönelik başarısız suikast girişimlerinde bulunuldu. Abraham Lincoln, James Garfield, William MCKinley ve John F. Kennedy ise suikastlarda hayatını kaybetti.