FBI: Jeffrey Epstein cinayet değil, intihardı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), cinsel istismar ve zorla seks işçiliği ağı kurmakla suçlanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’ın öldürülmediğini ve ölümünün intihar olduğunu açıkladı.

FBI Direktörü Kash Patel ve Direktör Yardımcısı Dan Bongino, davaya ilişkin açıklamalarını Fox News kanalında yaptı. Bongino, Epstein’ın bulunduğu hücrede başka bir kişiye ait herhangi bir iz olmadığını belirtti. “DNA yok, ses kaydı yok, parmak izi yok, şüpheli ya da ipucu da yok. Bu bir cinayet değil” dedi.

Bongino ayrıca, Epstein'ın hücresinde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Kash Patel de aynı kanala yaptığı ayrı bir açıklamada, Epstein’ın intihar ettiğini yineledi ve dava dosyasına dair daha fazla bilginin ilerleyen süreçte paylaşılacağını söyledi.

Epstein’in 2019’daki şüpheli ölümü kayıtlara “intihar” olarak geçmişti. Epstein’in suç ortağı olmakla suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, yargılandığı davada 2022’de verilen kararla “seks ticareti” suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

Epstein Davası ve Şüpheler

Jeffrey Epstein, 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve zorla seks yaptırmak kurmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. 10 Ağustos 2019’da, New York Manhattan Metropolitan Cezaevi’ndeki hücresinde ölü bulundu. Yetkililer ölüm nedenini intihar olarak açıklamış, ancak Epstein’ın ailesi bu açıklamaya şüpheyle yaklaşmıştı.

Epstein’ın ortağı olarak görülen Ghislaine Maxwell, reşit olmayan kız çocuklarını zengin ve güçlü kişilere pazarlamakla suçlanmış ve suçlu bulunmuştu.

Dava Belgeleri ve Ünlü İsimler

2024’ün başında yayımlanan dava dosyaları, Epstein’ın bağlantılarını yeniden gündeme taşıdı. Dört bölümde yayımlanan ve 4.500’den fazla belgeden oluşan dosyalarda, Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi isimler yer aldı.

Belgelerde adları geçmesine rağmen, Clinton ve Trump hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

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Jeffrey Epstein davası: Dosyadaki isimler açıklandı

(EMK)